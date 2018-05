Vanhaezebrouck gelooft in stunt van Rode Duivels en breekt een lans voor Radja: "Nainggolan zou dat probleemloos doen" MDB

25 mei 2018

12u03

Bron: Wereldkampioenen 0 WK voetbal " Ik vrees dat het communautaire een probleem is voor België." Dat vertelde Hein Vanhaezebrouck (die net als Youri Mulder en Otto-Jan Ham te gast was) in Wereldkampioenen, het programma van Ben Crabbé. De trainer van Anderlecht heeft het dan natuurlijk over de Rode Duivels. Vanhaezebrouck zegt dat Dries Mertens ondertussen veel meer is dan een supersub, vindt dat Nainggolan zeker zijn plaats heeft in het team en legt uit dat sommige combinaties in het nationale elftal niet werken.



Het relaas van Vanhaezebrouck over de Rode Duivels was bijzonder geanimeerd. "Ik vrees dat het communautaire een probleem is voor België. Altijd, en dat zal het altijd blijven", had hij het over de opstelling van de Rode Duivels. "Beide landsgedeelten hebben gewoon een andere visie op wie moet spelen, wie in het elftal moet staan. Als ze moeten kiezen tussen Dries Mertens en Eden Hazard? Iedereen zal zeggen: Mertens eruit. Geloof me. Echt waar. Ik denk dat men in Vlaanderen gematigder is op dat vlak en dat ze in Vlaanderen misschien sneller zullen zeggen: 'Laat Mertens maar op de bank'."

"Nainggolan zou dat probleemloos doen"

Waarna hem de vraag werd gesteld of hij Eden Hazard uit de ploeg zou laten voor Dries Mertens. "Ik vind dat we ze allemaal nodig hebben. Als je al die kwaliteiten hebt, dan moet je niet altijd met dezelfde jongens spelen. Ik vind alleen dat bepaalde combinaties niet goed werken. Als je in bepaalde wedstrijden met Lukaku als diepe spits speelt en twee mensen in steun, dan moet één van die twee een middenvelder zijn. Een offensieve middenvelder, want die zal ook defensief omschakelen. Op positie tien haalt die dan de zes van de tegenstander eruit. En ik vrees dat zowel Mertens als Hazard dat niet is. Dat vrees ik. Als je daar met een Nainggolan speelt, zal die dat probleemloos doen. 'Ik haal die eruit, ik kil die kerel', zegt die dan."

Publieke opinie

De aflevering draaide ook helemaal rond Dries Mertens. Een speler die Vanhaezebrouck maar al te graag onder zijn hoede wil hebben bij Anderlecht. "Of ik Mertens kan gebruiken? Ik ga hem zelf halen." Volgens Vanhaezebrouck moet de speler van Napoli zeker niet tevreden zijn met een rol als supersub. "Ik vind dat hij bewezen heeft dat hij titularis kan zijn. Ik vind niet dat hij moet zwijgen. Ik vind dat hij zijn strepen ondertussen heeft verdiend. Hij is wel het makkelijkste slachtoffer. Hij is de braafste, hij weet dat de publieke opinie er geen drama van zal maken. Als je De Bruyne of Hazard eruit haalt, dan is er 's anderendaags plaats te kort in de kranten." Moet je daar dan als trainer rekening mee houden? "Het beïnvloedt de publieke opinie, het beïnvloedt de supporters. Ik hou er geen rekening mee, maar ik zit nu ook in een club waar twee landsgedeelten mee bepalen. Het is wel helemaal anders dan bij de nationale ploeg, waar tenoren van landsgedeelten hun rol moeten spelen."

Kwartfinale als breekpunt

In het slot kreeg Vanhaezebrouck nog een stelling voorgeschoteld. 'Als Mertens invalt bij 0-0 in de finale, wordt België wereldkampioen', luidde die. "Dat zit er inderdaad wel dik in, denk ik", aldus Vanhaezebrouck. "Als we de finale halen, denk ik dat we veel kans hebben om ze te winnen. Ik denk dat het breekpunt in de kwartfinale zit. Daar blijf ik bij. In de kwartfinale verwacht ik Brazilië. Als we dat doorkomen, geeft dat zo’n boost. Dan winnen we de halve finale en gaan we volledig door."