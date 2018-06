Van Roger Milla in 1990 tot 'Louis van Gaals army' in 2014: een verrassing kan ook op dit WK zomaar uit de bus vallen Frank Dekeyser

14 juni 2018

16u13 0 WK voetbal De Belgen waren dé verrassing in Mexico 1986, maar ook in de WK’s die daarop volgden was er altijd wel een ploeg die verraste. Een ploeg die boven zichzelf uitsteeg, die hun droom waarmaakten. Van Roger Milla en Kameroen tot het Nederland van Louis van Gaal. Een overzicht.

WK 1990: Kameroen

Een wereldkampioenschap dat ze in Kameroen nooit meer zullen vergeten. Het begon al in de openingswedstrijd toen ze titelverdediger Argentinië klopten in de openingswedstrijd. Omam-Byik werkte de assist van Makanaky af. In Yaoundé konden ze het niet geloven, de rest van de wereld ook niet. Kameroen charmeerde ook in het vervolg van het WK. Vooral met dank aan Roger Milla. Hij scoorde vier keer in Italië - zijn dansjes aan de hoekschopvlag waren legendarisch - , wat ervoor zorgde dat Kameroen als eerste Afrikaans land doordrong tot de kwartfinale. Een eindstation, Engeland bleek iets te sterk.

WK 1994: Zweden

Het jaar van het spitsenduo Brolin-Dahlin. De Zweden stootten door tot de halve finales in Amerika. Met fris en leuk voetbal. Ze begonnen matig met een gelijkspel tegen Kameroen, maar winst tegen Rusland én een 1-1 tegen Brazilië volstonden voor kwalificatie. In de achtste finale werd er vlot gewonnen tegen Saoedi-Arabië. De kwartfinale was één en al suspens. Tegen die andere revelatie: het Roemenië van Gheorghe Hagi. De Zweden wonnen uiteindelijk na het nemen van strafschoppen. In de halve finale werd met 1-0 verloren van Brazilië, maar uiteindelijk werd het Scandinavische land nog derde. Daarin klopten ze Bulgarije - ook zij krijgen een eervolle vermelding dankzij Stoichkov - met 4-0.

WK 1998: Kroatië

Stanic, Prosinecki, Suker... Aan grote namen geen gebrek. Maar belangrijker: er stond een echte ploeg op het veld bij de Kroaten. Dat bleek vooral in de kwartfinale tegen Duitsland - een ronde eerder klopten ze Roemenië. Kroatie won met 3-0. Een goal van Jarni voor de rust, Vlaovic en Suker deden de rest in de slotfase. Frankrijk was uiteindelijk iets te sterk in de halve finale (2-1) - twee doelpunten van Thuram. Kroatië werd derde door te winnen tegen Nederland, Suker werd topschutter van het WK.

WK 2002: Zuid-Korea

Vriend en vijand werden verrast door (mede)organisator Zuid-Korea. Onder leiding van Guus Hiddink eindigden ze met zeven op negen in de groepsfase, op dat moment al een succes. Maar het werd nog mooier. In de achtste finale klopten de Zuid-Koreanen namelijk Italië, één van de favorieten voor eindwinst én in de kwartfinale waren ze met strafschoppen te sterk voor Spanje. Het eindstation voor Hiddink en Zuid-Korea was de halve finale. Duitsland toonde zich iets te sterk, maar moest wel zwoegen tegen de stugge Koreanen. Ballack scoorde de enige goal een kwartier voor tijd. Maar niets kon de vreugde temperen in Zuid-Korea. Zij stonden op de voetbalkaart, daar kon het verlies in de troosting niets aan veranderen.

WK 2006: Italië

De uiteindelijke wereldkampioen. Zonder al te veel ambitie begonnen aan het WK in Duitsland - ook al kwalificeerden ze zich vrij gemakkelijk. Het was een tornooi waar alles meezat voor de Italianen. Strakke organisatie van bondscoach Lippi, spelers die vol vertrouwen voetbalden en af en toe dat tikkeltje geluk. Zoals in de halve finale tegen Duitsland toen Grosso (minuut 119) en Del Piero (minuut 121) de Squadra naar de finale trapten. Daarin waren ze na een zinderende strafschoppenreeks te sterk voor Frankrijk.

WK 2010: Uruguay

Het WK waarin de hele wereld kennismaakte met onder meer Luis Suarez, Edinson Cavani en Diego Forlan, het aanvallende geweld van Uruguay. Een moeizame kwalificatie, een prachtig toernooi voor de Zuid-Amerikanen. Ze wonnen hun groep in Zuid-Afrika en klopten vervolgens Zuid-Korea en Ghana (na penalty’s). In de halve finale moesten ze dan toch hun meerdere erkennen in Nederland. 2-3 na een vermakelijke wedstrijd. Het verlies tegen Duitsland in de wedstrijd om de derde plaats, was uiteindelijk slechts een voetnoot.

WK 2014: Nederland

Plots stonden ze daar: Nederland. ‘Louis van Gaals army’. Een onvergetelijke eerste wedstrijd in Brazilië. Spanje werd met 5-1 vernederd. Vanaf dat moment kon het vertrouwen niet meer stuk bij Oranje dat alle groepswedstrijden won. In de achtste finale moest Mexico eraan geloven, in de kwartfinale werd Costa Rica geklopt na een prangende strafschoppenreeks. Een kunstje dat Nederland niet meer kon herhalen in de halve finale tegen Argentinië. De koele Argentijnen toonden zich net iets rustiger. Nederland werd toch nog knap derde, na een duidelijke 0-3- overwinning tegen gastland Brazilië.

Meer over Kameroen

Nederland

sport

sportdiscipline

voetbal

WK

Duitsland

Zuid-Korea