Van Puyvelde: "Tegen Engeland spelen we thuiswedstrijd in Rusland", D'Hooghe waarschuwt: "Geen enkele tegenstander is makkelijk" Redactie

21u41

Bron: Belga 0 BELGA WK voetbal Technisch directeur Chris Van Puyvelde toonde zich na afloop van de loting tevreden met Engeland, Tunesië en Panama, die als tegenstanders uit de bus kwamen voor de groepsfase op het WK van komend jaar in Rusland.

"Heel wat van onze spelers zijn in de Premier League actief, tegen Engeland spelen we volgend jaar dan ook een thuiswedstrijd in Rusland", vertelde Van Puyvelde in het Kremlin in Moskou.

"In deze groep moeten we doorstoten, dat zijn we onszelf verplicht. Al verwacht ik wel dat Tunesië en Panama defensief voor de dag zullen komen tegen ons. Dat worden dus belangrijke wedstrijden, want we moeten wel telkens die drie punten pakken. Het komt er dus op aan veel informatie te verzamelen over de tegenstanders."

"Afstanden in Rusland vallen mee"

Vooraf werd er gesteld dat groep G vermeden moest worden wegens de afstanden die afgelegd moeten worden tussen uitvalsbasis Moskou en de speelsteden Sotsji en Kaliningrad, een Russische exclave die volledig omringd wordt door Polen en Litouwen. Aan uitwijken naar een andere locatie wordt echter niet gedacht. Meer dan waarschijnlijk zullen de Duivels wel twee dagen voor hun wedstrijden naar de speelstad afreizen. "De afstanden in Rusland vallen wel mee, ik denk dus niet dat het veel zin heeft om ons basiskamp alsnog te verhuizen. Bovendien spelen we in Sochi en daar zijn we al eens geweest", verwees Van Puyvelde naar de oefeninterland die de Rode Duivels er in maart in het olympisch stadion afwerkten tegen Rusland (3-3).

De voorbije dagen bleek ook bij een bezoek dat er nog heel wat werk aan de winkel is aan het oefencomplex en dat de Moscow Country Club niet voor iedereen een droombestemming zal zijn. "Het klopt dat het er nu allemaal nog wat desolaat bijligt, maar volgend jaar zal het er helemaal anders uitzien. Dan trekt het toernooi zich op gang en is ook de atmosfeer helemaal anders. Aan het hotel zullen we zelf bepaalde zaken aanpassen, zo nemen we onder meer onze eigen bedden mee."

Nu de tegenstanders bekend zijn, kan er werk gemaakt worden van de sparringpartners in de voorbereiding. Woensdag meldde Van Puyvelde al dat er tien à twaalf opties zijn. "We zoeken nog een tegenstander die vergelijkbaar is met Tunesië, aangevuld met enkele echt grote landen." Over een tiental dagen zouden de namen van die tegenstanders bekend moeten zijn. Na de WK-voorbereiding is het de bedoeling dat de Duivels vijf dagen voor de openingswedstrijd in Rusland arriveren.

D'Hooghe: "Nooit een makkelijke tegenstander op WK"

De Rode Duivels spelen in groep G en treffen Panama, Tunesië en Engeland in de groepsfase van het WK voetbal van volgend jaar in Rusland. Op het eerste gezicht een haalbare kaart. "Maar er is geen enkele makkelijke tegenstander op een WK", waarschuwt ex-bondsvoorzitter Michel D'Hooghe, die de loting in het Kremlin in Moskou bijwoonde.

"Er is nooit een makkelijke tegenstander op een WK. Wie met zo'n instelling naar het WK gaat, blijft beter thuis", zegt D'Hooghe. "Alle ploegen bereiden zich optimaal voor, waardoor je sowieso situaties krijgt zoals in 2014. Costa Rica speelde toen Italië en Engeland naar huis. Voor zo'n scenario moeten we opletten. Dat heb ik gisteren ook nog aan bondscoach Roberto Martinez gezegd."

"Het positieve is dat we weliswaar Engeland trekken, maar dat we de Engelsen pas ontmoeten in de laatste groepswedstrijd. Als de Belgen de duels tegen Panama en Tunesië ernstig aanpakken, maken we een grote kans om te winnen en zijn we ook al gekwalificeerd. Dan kan je in die moeilijkere partij tegen Engeland met een ander gemoed voetballen."

De bijna 72-jarige D'Hooghe was als voorzitter van de Medische Commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA uitgenodigd om de loting bij te wonen.

