Van Patrício tot Lukaku: ons WK-elftal van de tweede speeldag Redactie

25 juni 2018

14u57 0 WK voetbal Elk land is inmiddels voor de tweede maal in actie getreden op het WK voetbal in Rusland. Wie waren de uitblinkers van de voorbije week? Onze redactie selecteerde het beste elftal van de tweede speeldag. Ter info: we kozen voor een 3-4-3-opstelling.

Rui Patrício (30)

Met een prachtige reflex pakte hij tegen Marokko uit met tot dusver de save van het toernooi. De manier hoe hij de kopbal van Belhanda uit zijn doelvlak ranselde, getuigde van klasse. Het was overigens ook op een belangrijk moment, want zo stelde de doelman van Sporting Lissabon de 1-0-zege van Portugal veilig. De enthousiaste Marokkanen beten hun tanden stuk op de Portugese doelman.

Manuel Akanji (22)

Liet in de bitsige partij tegen Servië zijn potentieel bewonderen. Hield op 22-jarige leeftijd in elke situatie het hoofd boven water en zat er steeds kort op. De naaste belagers van de Zwitser kregen vaak de tijd niet om het leer te controleren. Vraag maar aan ex-Anderlechtspits Aleksandar Mitrovic (zie hieronder).

John Stones (24)

Had tegen Panama natuurlijk weinig werk op te knappen, maar was vooral op de stilstaande fases van goudwaarde. Knikkerde de 1-0 zelf fraai binnen en was goed gevolgd na een ingestudeerde vrije trap om zijn tweede van de namiddag in doel te koppen. In de gaten te houden bij hoekschoppen, een van de grote wapens van Engeland.

Toby Alderweireld (29)

De beste Rode Duivel achterin tegen Tunesië. Was verdedigend scherp en zeer zuiver in de opbouw. En dan moest hij die vijfsterrencross naar Hazard nog trappen. Wat. Een. Assist. Balde terecht zijn vuist.

Luka Modric (32)

Te midden de Argentijnse chaos heerste het Kroatische middenveld. Brozovic in de rug van Rakitic en Modric, die -in tegenstelling tot hun openingswedstrijd- een rij hoger stonden. De toppers van respectievelijk Barça en Real degradeerden de gaucho's, al was het Modric die met een heerlijke afstandsknal het doek definitief over de Argentijnse tragedie liet vallen.

Valon Behrami (33)

Trok zijn uitstekende prestatie tegen Brazilië gewoon door. Liet zich wel wat meer uitzakken om lager op het veld het spel te verdelen. Onder zijn impuls nam Zwitserland de partij tegen Servië na de pauze in handen. Zo kon Zwitserland als eerste land op dit WK een achterstand nog ombuigen in een zege.

James Rodríguez (26)

Begrijpelijk dat Bayern München deze James langer aan zich wil binden. Net als vier jaar geleden, toen hij zich op het WK in Brazilië toonde aan de buitenwereld en een transfer naar Real Madrid versierde, blonk hij gisteren opnieuw uit op het grootste voetbaltoneel. Zijn eerste assist op de boomlange verdediger Mina, die maar in te koppen had, was al genieten geblazen, zijn tweede was van een nóg hoger niveau. Vanop zijn linkerflank Cuadrado perfect door de buitenspelval geloodst. Dé assist van dit WK tot dusver. Hogeschoolvoetbal.

Xherdan Shaqiri (26)

Pookte vooraf tegen Servië het vuur zelf wat op door ook met de Kosovaarse vlag op zijn voetbalschoen te spelen. De ophef die ontstond deerde hem niet, want Shaqiri was de meest frivole man op het veld. Met een geniale ingeving tekende de speler van Stoke City bijna voor het doelpunt van het toernooi. Het zou niet de eerste keer zijn, herinner u zijn heerlijke treffer op het EK tegen Polen. ‘XS’ liet in de slotfase dan toch zijn stempel achter. In de 90ste minuut zette hij de partij met een knappe ren helemaal naar zijn hand. Goed voor de beslissende 1-2.

Eden Hazard (27)

Auteur van een verrukkelijk schouwspel tegen de Tunesiërs. Dribbels, versnellingen, overstapjes, een penalty uitgelokt, die vervolgens zelf verzilverd en nadien nóg eens scoren. Wauw.

Ahmed Musa (25)

De nog altijd maar 25-jarige spits - net als Joseph Akpala geboren in Jos - was een verademing bij Nigeria. Bezorgde de IJslandse zoutpilaren achterin met zijn snelheid moeilijke momenten. Dat deed hij ook vlak na rust, toen hij een pak flukser was dan Sigurdsson en knap voor de 1-0 zorgde. Een kwartier voor affluiten zette Musa -na een individuele actie- de 2-0-eindstand op het bord.

Romelu Lukaku (25)

Kane maakte dan wel drie treffers, de twee goals van Lukaku waren van mooiere makelij. 'Big Rom' scoort zo vlot, dat het niet uitmaakt of de bal voor zijn linker of zijn rechter komt. Een machine in de zestien. Wordt hij de topschutter van het toernooi?

Elftal The Guardian van speeldag 1 én 2

The Guardian, kwaliteitskrant uit Engeland, heeft alvast een WK-elftal samengesteld tot nu. Er staan verrassende namen en er ontbreken verrassende namen. Wie wel? Onder anderen de keeper van Iran, Alireza Beiranvand en de Marokkaanse aanvaller Nordin Amrabat. Wie niet? Alleszins geen Belgen en geen Engelsen.

Dit zijn de elf van The Guardian tot nu:

Doel: Alireza Beiranvand (Iran).

Verdedigers: Moussa Wagué (Senegal), Manuel Akanji (Zwitserland), Maya Yoshida (Japan), Jesús Gallardo (Mexico).

Middenvelders: Héctor Herrera (Mexico), Ivan Rakitic (Kroatië), Nordin Amrabat (Marokko), Luka Modric (Kroatië), Aleksandr Golovin (Rusland).

Aanval: Cristiano Ronaldo (Portugal).