Van Ochoa tot Teodorczyk: deze 16 'Belgen' trekken ook naar Rusland

05 juni 2018

15u40 1 WK voetbal De Rode Duivels zullen niet de enige bekende namen zijn die in Rusland op het WK aantreden. Onze vaderlandse competitie is eveneens goed vertegenwoordigd. Maar liefst 16 spelers uit 15 verschillende landen zullen de kleuren van hun land verdedigen. Bovendien komt in elke groep minstens één 'Belg' aan het werk. Een overzicht.

GROEP A: Vladimir Gabulov (Rusland)

De 34-jarige Gabulov streek afgelopen winter neer in ons land om het keepersprobleem bij Club Brugge op te lossen, maar dat lukte allerminst. Hij zou zelfs opnieuw op weg zijn naar de uitgang in Jan Breydel. Toch kreeg de Russische goalie een plaatsje in de definitieve selectie van het gastland. Eerste doelman is hij evenwel niet, Igor Akinfeev (CSKA Moskou) is al jaren de onbetwiste titularis bij de Russen. Gabulov verzamelde tot nu toe tien caps, zijn laatste interland dateert al van maart 2013.

GROEP B: Mehdi Carcela (Marokko) & Ramin Rezaeian (Iran)

De dribbelkont van Standard is bij de Marokkaanse nationale ploeg niet echt de smaakmaker die hij op Sclessin is. Wanneer hij bij de selectie is, moet Carcela vooral toekijken vanop de bank en maakt hij af en toe een invalbeurt. Tot nu toe verzamelde de winger 19 caps en scoorde daarin één keer. In Rusland zal Carcela zich alleszins kunnen meten met onder meer Cristiano Ronaldo en David Silva.

De 28-jarige Ramin Rezaeian is dan weer wel een vaste waarde bij het Iraanse elftal. De verdediger van KV Oostende maakt vaak de 90 minuten vol en kwam zelfs al aan twee treffers voor zijn land. Het wordt het eerste grote toernooi voor Rezaeian, vier jaar geleden was hij er in Brazilië nog niet bij. Een grote vuurdoop tegen toplanden Spanje en Portugal dus, een mooier WK-debuut kan je je haast niet voorstellen.

GROEP C: Danny Vukovic (Australië)

De doelman van Racing Genk is met zijn 33 lentes een van de ouderdomsdekens bij de Australische nationale ploeg. Vukovic hoeft echter niet op al te veel speelminuten te rekenen in Rusland, hij is back-up van oude bekende Mathew Ryan (ex-Club Brugge en -Genk). De enige keer dat de Australiër een cap veroverde, was in een oefenwedstrijd tegen Colombia dit jaar. Toen stond hij 45 minuten tussen de palen.

GROEP D: Lovre Kalinic (Kroatië), Ari Skulason (IJsland) & Elderson Echiéjilé (Nigeria)

De doelman van het jaar in de Jupiler Pro League is eveneens in Rusland van de partij. Net als Vukovic en Gabulov zal ook Kalinic wellicht vanop de bank moeten toekijken. Danijel Subasic, doelman van Monaco, is al jaren de nummer één bij Kroatië en zal ook dit WK als titularis starten. De keeper van AA Gent maakt wel geregeld minuten in een oefeninterland of kwalificatiewedstrijd. Momenteel heeft hij 10 caps op de teller.

Ari Skulason, linksachter van Lokeren, maakt deel uit van de eerste IJslandse selectie ooit die op een WK zal aantreden. De kans is reëel dat hij ook effectief minuten zal maken. Skulason zit aan 54 caps en is onder bondscoach Hallgrimsson een vaste waarde in de selectie.

Ook promovendus Cercle Brugge heeft zowaar een WK-ganger in de rangen. Elderson Echiéjilé, net als Skulason een linksback, werd afgelopen seizoen door Monaco uitgeleend aan de Vereniging. Echiéjilé is met 60 wedstrijden een van de meest ervaren spelers bij Nigeria, daarin kwam hij drie keer tot scoren. Twee jaar geleden streek Echiéjilé al eens neer op de Belgische velden. Toen stalde Monaco hem een half jaar bij Standard.

GROEP E: Uros Spajic (Servië)

Komend seizoen voetbalt Uros Spajic voor het Russische Krasnodar, maar aangezien zijn contract pas ingaat op 1 juli 2018, mag hij bij de start van het WK nog als speler van Anderlecht gerekend worden. Dat Spajic deel uitmaakt van Servische selectie, mag toch enigszins een verrassing genoemd worden. Hij speelde vooralsnog slechts vijf wedstrijden en zijn laatste minuten voor de nationale ploeg dateren al van mei 2016. Of Spajic in Rusland veel aan de bak zal komen, is dus nog maar de vraag.

GROEP F: Guillermo Ochoa (Mexico) & Isaac Kiese Thelin (Zweden)

De vierde en laatste doelman in deze lijst is ook de enige die onbetwist titularis is bij zijn land. Guillermo Ochoa kende een aarzelende start bij Standard, maar groeide snel uit tot een betrouwbaar sluitstuk. In Mexico is de goalie al jaren de vaste nummer één en verzamelde sinds zijn debuut in 2005 al 92 caps. Zijn hoogtepunt kende Ochoa op het WK van 2014 in Brazilië, waar hij meermaals uitpakte met fenomenale reddingen. Benieuwd of hij deze kunststukjes in Rusland opnieuw kan laten zien.

Isaac Kiese Thelin kwam afgelopen seizoen helemaal tot onbolstering op de Freethiel. Het speerpunt van Waasland-Beveren werd derde in de topschutterstand met 16 doelpunten. Niemand die het vorig jaar, na zijn passage bij Anderlecht, ook maar durfde voorspellen. Bij de Zweedse nationale ploeg valt Thelin ook geregeld in. In de 19 matchen waarin hij in actie kwam, was de spits goed voor twee treffers. Op het WK zal hij dus opnieuw Ochoa proberen te verschalken, wat hem dit seizoen in de Belgische competitie al twee keer gelukt is.

GROEP G: Leander Dendoncker (België), Dylan Bronn (Tunesië) & José Luis Rodriguez (Panama)

Leander Dendoncker hoeft natuurlijk weinig introductie. Hij wist, ondanks een matig jaar bij Anderlecht, een plaatsje in de selectie van Roberto Martinez te veroveren. Zijn polyvalentie en het feit dat de bondscoach wild is van Dendoncker zal natuurlijk een grote rol gespeeld hebben. Nu hij naar Rusland trekt, lijkt niets nog een toptransfer in de weg te staan. Voorlopig zit Dendoncker aan vier caps voor de nationale ploeg.

Dylan Bronn kende een goed seizoen bij AA Gent. Hij was met samen Samuel Gigot de sterkhouder achterin en zag zijn solide prestaties beloond met een plaatsje op het Tunesische vliegtuig richting Rusland. Bondscoach Nabil Maâloul haalde in uw krant nog de loftrompet boven. "Bronn is een voorbeeld van defensieve stabiliteit. Hij zit nog niet lang bij de groep, maar hij heeft zich moeiteloos kunnen aanpassen. We zullen hem nodig hebben in Rusland." De 22-jarige Bronn speelde tot nu toe vier matchen voor Tunesië, maar het ziet er dus naar uit dat dit aantal op het WK de hoogte in zal gaan.

Je zou het niet verwachten, maar ook Panama heeft een 'Belg' in haar definitieve WK-selectie. José Luis Rodriguez (19) is een beloftevolle jeugdspeler van AA Gent die pas enkele dagen geleden zijn debuut maakte voor de Panamese ploeg. Zijn selectie is dus een grote verrassing, maar een teken dat coach Hernan Gomez rotsvast gelooft in zijn kwaliteiten. Afwachten of Rodriguez zijn kunstjes ook tegen de Rode Duivels kan laten zien.

GROEP H: Lukasz Teodorczyk (Polen), Kara Mbodji & Moussa Wagué (Senegal)

In de achtste en laatste groep vinden we onder meer Lukasz Teodorczyk terug. Het Poolse woelwater van Anderlecht raakte na een turbulent seizoen toch nog aan 15 competitiedoelpunten voor paars-wit. Bij de Polen is 'Teo' back-up van het ongenaakbare spitsenduo Milik-Lewandowski. In 15 matchen bij de nationale ploeg kwam hij vier keer tot scoren.

Senegal is het enige land dat twee 'Belgen' afvaardigt. Kara Mbodji (Anderlecht) en Moussa Wagué (Eupen) moeten voor defensieve stabiliteit zorgen bij de Senegalezen. Kara is, indien fit, een vaste waarde in de verdediging en verzamelde al 51 caps, waarin hij ook vijf doelpunten lukte.

Moussa Wagué is dan weer een van de zeven tieners die straks in Rusland te bewonderen is. De 19-jarige rechtsback van Eupen viel in ons land al op met enkele sterke wedstrijden en behoort nu dus ook tot de 23 Senegalezen op het WK. Bondscoach Aliou Cissé lijkt erg in het jonge talent te geloven. Wagué debuteerde onder zijn bewind en kwam in acht wedstrijden al in actie, waarvan hij de meeste volledig uitspeelde. Een speler om naar uit te kijken dus.

