Bart Uyttersprot en de Houten Bal reizen van 14 mei tot 14 juni van WK-legende naar WK-legende. Vertrekkend van Jan Ceulemans is het de bedoeling via een pak voetbalgrootheden zoals Diego Maradona en Ronaldinho bij Lionel Messi te belanden. De tocht van de Houten Bal is dagelijks te volgen in een videoreportage. Jan Mulder geeft daarin telkens een straf stukje WK-geschiedenis mee.

Afspraak vanaf 14 mei in de HLN app en op hln.be. Een voorsmaakje krijgt u in bovenstaande video!