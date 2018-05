Van het zwembad naar het oefenveld: Australiër staakt zijn vakantie om aan te sluiten bij de WK-selectie MDB

28 mei 2018

10u47

Bron: Belga 0 WK voetbal Bert van Marwijk, de Nederlandse bondscoach van Australië, heeft vandaag spits Jamie Maclaren opnieuw toegevoegd aan zijn selectie. Van Marwijk had de aanvaller, die behoorde tot de eerste voorselectie van 32 spelers, laten afvloeien toen hij zijn kern reduceerde tot 26 spelers. Maar omdat collega-spits Tomi Juric blijft sukkelen met de knie, krijgt Maclaren een nieuwe kans.

"Tomi heeft al drie weken problemen met zijn knie", zei Van Marwijk, die het Australisch team in de Turkse stad Antalya voorbereidt op het WK. "We hopen dat hij deze week kan trainen, maar het zou kunnen dat zijn herstel langer gaat duren. Daarom hebben we Jamie Maclaren opnieuw bij de groep gehaald."

De 24-jarige aanvaller, die in de terugronde door de Duitse tweedeklasser Darmstadt aan het Schotse Hibernian werd verhuurd, was al op vakantie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar vloog snel naar Turkije. Australië speelt vrijdag een oefeninterland tegen Tsjechië. Van Marwijk moet volgende week maandag nog vier spelers teleurstellen voor de afreis naar Rusland.

Australië is tijdens de groepsfase in Rusland ingedeeld in poule C, met verder Frankrijk, Denemarken en Peru.

