Van Halldórsson tot Mertens: ons WK-elftal van de eerste speeldag TLB/SVL/XC

20 juni 2018

12u23 1 WK voetbal Elk land is inmiddels in actie getreden op het WK voetbal in Rusland. Wie waren de uitblinkers? Onze redactie selecteerde het beste elftal van de eerste speeldag. Ter info: we kozen voor een 3-4-3-opstelling.

Hannes Halldórsson (34)

De Gea viel op met een gigantische flater, Halldórsson met een glansprestatie. Moest zich gewonnen geven op een prima schot van Agüero, maar nadien schudde hij de ene parade na de andere uit zijn mouw. Vooral de redding op het voorzet-schot van Pavon en natuurlijk de strafschop van Messi gingen de wereld rond. Onderstaand beeld van de penaltysave krijgt ongetwijfeld een mooi plaatsje ten huize Halldórsson.

Harry Maguire (25)

Twee jaar geleden trok hij nog als supporter naar het WK, maar tegen Tunesië wel dé rots in de branding achterin bij de Engelsen. Heerste met zijn 1,93 meter in de lucht en dat leverde Engeland uiteindelijk ook de drie punten op. Maguire verlengde in de toegevoegde tijd een hoekschop immers richting Kane, waarna de goalgetter van Tottenham nog voor de 1-2 kon zorgen.

Diego Godin (32)

Toonde nog maar eens dat hij een oerdegelijke verdediger is. Won quasi elk duel en droeg zelfs offensief zijn steentje bij. Rook daarnaast precies waar de bal ging belanden. Greep op de juiste momenten in en belette dat Egypte voor écht gevaar kon zorgen. Zo werd het ook een snipperdag voor doelman Fernando Muslera. Aanvoerder, aanjager.

Aleksandar Kolarov (32)

Belangrijk met zijn heerlijke vrijschopgoal, maar ook als krijger. Dweilde als een jong veulen gretig zijn flank af en heel wat Servische aanvallen vertrokken vanaf de gouden linker van de verdediger van AS Roma. Zijn penseelstreek in minuut 56 liet Keylor Navas, toch geen onaardige doelman, helemaal kansloos.

Hector Herrera (28)

Alomtegenwoordig tegen Duitsland. Zat overal tussen. De Mexicaanse soldaat was baas op het middenveld - zijn rechtstreekse concurrent Toni Kroos werd bij momenten omvergeblazen. Veelzeggend. Daarnaast toonde Herrera zich ook sterk in het combinatievoetbal. Speelde nagenoeg de perfecte partij.

Aleksandr Golovin (22)

Behield goed het overzicht en verdeelde het spel. De 22-jarige speler van CSKA Moskou was toch degene die snel voor de omschakeling zorgde na balverlies van de ‘Groene Haviken’. Meestal vloeide daar ook gevaar uit voort en dat resulteerde in twee assists. In het slot krulde hij zelf nog een vrije trap piekfijn binnen. Na deze knalprestatie kan de nieuwe Russische ster op nog meer belangstelling rekenen van Europese topclubs. Onder meer Juventus, Arsenal en Dortmund zouden zich al gemeld hebben.

Valon Behrami (33)

De eerste Zwitser die op vier verschillende WK’s in actie kwam. De speler van Udinese kreeg de lastige taak om Neymar uit de wedstrijd te houden en stak de superster in zijn achterzak. Heerste op het middenveld. De frustratie bij de Braziliaanse supporters was zo groot dat Behrami zelfs bedreigd werd door enkele heethoofden via zijn Instagram-pagina.

Isco (26)

De absolute draaischijf van Spanje tegen de Portugezen. Bij Real Madrid is Isco niet altijd zeker van zijn plek, maar bij 'La Roja' is hij de absolute ster. Deed zijn land bij momenten wervelen, enkel de kers op de taart ontbrak. Hij zag een fantastische knal op de lat en de doellijn uiteenspatten.

Hirving Lozano (22)

De killer van Duitsland. Rondde de perfecte tegenaanval af en bezorgde zo Mexico onverwacht de drie punten tegen de regerende wereldkampioen. Was voordien ook ijzersterk tegen Rode Duivels, want in de oefenwedstrijd tegen België wist Lozano twee keer te scoren (3-3).

Cristiano Ronaldo (33)

Sterspeler bij Portugal en met zijn vele gebaren en ervaring ook bondscoach in één persoon. ‘CR7’ is niet alleen de eerste speler die in acht opeenvolgende grote toernooien weet te scoren, hij is ook de eerste die een hattrick vervolledigt tegen Spanje op een WK. Een voetbalheld die de harten van een natie verovert en ook die van buiten de eigen landsgrenzen.

Dries Mertens (31)

Waar zijn vizier in de eerste helft nog niet 100 procent goed afgesteld stond of hij niet altijd de meest gelukkige beslissing nam, zorgde Mertens voor het verschil met een prachtgoal na de pauze tegen Panama. Niet alleen een erg belangrijk doelpunt op het juiste moment, ook de schoonheid ervan was likkebaarden. In het rijtje der allermooiste goals op dit WK tot dusver, naast Coutinho en Cristiano.