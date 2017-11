Van Eriksen tot Iwobi: naar deze elf 'alternatieve' topspelers kijken we uit op het WK in Rusland Frank Dekeyser

07u00 0 epa/afp Links: Alex Iwobi. Rechts: Christian Eriksen. WK voetbal Naar wie wordt het uitkijken op het WK in Rusland? Neymar en Messi: natuurlijk. Maar ook deze elf staan te popelen om er hún WK van te maken. Van Christian Eriksen tot Alex Iwobi: time to shine.

Christian Eriksen (25 jaar, Denemarken, middenvelder)

Trapte Denemarken op zijn eentje naar het wereldkampioenschap in Rusland met een hattrick tegen Ierland. Het ene doelpunt al mooier dan het andere. Metronoom van Tottenham én van de Denen. Draaischijf die doorbrak bij Ajax en bevestigde in de Premier League. Hij moet Denemarken succes bezorgen in Rusland.

EPA

Paulo Dybala (24 jaar, Argentinië, aanvaller)

Een pure doelpuntenmaker. Werkte aan de weg omhoog in Italië. Palermo haalde hem weg bij Cordoba in zijn thuisland. In Zuid-Italië ontpopte Dybala zich snel tot een scoringsmachine. Het was ook Juventus niet ontgaan. Zij haalden de Argentijn naar Turijn waar hij een dodelijk duo vormt met zijn landgenoot Higuain. Scoorde dit seizoen al elf keer in twaalf competitiewedstrijden.

AFP

Hirving Lozano (22 jaar, Mexico, flankspeler)

Dolde vorige week met de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion. Snelle voetjes, leuke dribbels, mooie goals. Het Nederlandse PSV haalde hem vorige zomer weg bij Pachuca, een overgang die ze zich nog niet beklaagd hebben. Maakte al negen goals in Nederland en ook zijn gemiddelde bij de Mexicaanse nationale ploeg mag gezien worden: vier doelpunten in negen interlands. De hoop van Mexico.

AFP

Sergej Milinkovic-Savic (22 jaar, Servië, middenvelder)

Heeft slechts twee – vriendschappelijke – interlands op de teller staan. Maar de ex-middenvelder van Racing Genk maakt indruk bij Lazio Roma. Onmisbaar bij de Italianen. Werkkracht gecombineerd met infiltratievermogen. Bovendien weet hij ook het doel staan. Europese topclubs staan nu al in de rij om de middenvelder binnen te halen. Wat zal dat zijn als hij ook kan schitteren op het WK?

AFP

Leroy Sané (21 jaar, Manchester City, flankspeler)

In uitstekende vorm bij zijn club, waar hij het vertrouwen krijgt van Pep Guardiola. Goed voor al zes doelpunten in de Premier League. In Duitsland hopen ze dat Sané ‘de Götze van 2018 wordt’. Götze scoorde vier jaar geleden het winnen doelpunt in de WK-finale tegen Argentinië. Kreeg deze week nog lof van bondscoach Joachim Löw over de stappen voorwaarts die hij dit seizoen gezet heeft bij Manchester City. Nog een Duitser om in de gaten te houden, met andere woorden.

Photo News

Marco Asensio (21 jaar, Real Madrid, middenvelder)

Begenadigde linkervoet. Zoon van een Spaanse vader en een Nederlandse moeder, maar koos voor La Roja. Timmerde via laagvliegers Mallorca en Espanyol aan de weg naar boven. Krijgt steeds vaker een basisplaats bij Real Madrid, waar hij dit seizoen al goed is voor vier doelpunten. Bij de nationale ploeg heeft hij nog geen enkele keer gescoord. Maar toch staat Asensio met stip genoteerd als één van de Spaanse smaakmakers in Rusland.

EPA

Kylian Mbappé (18 jaar, Frankrijk, aanvaller)

Snel, sneller, snelst en ‘droit au but’. Vorig seizoen als een komeet de voetbalhemel ingeknald bij AS Monaco. Maakte de overstap naar PSG waar hij probeert te bevestigen in het sterrenelftal van Unai Emery. Niet altijd even gemakkelijk. Is de beste spits bij de Fransen, hij zal wellicht samen met Griezmann het gewicht van de aanval moeten dragen in Rusland.

EPA

Gabriel Jesus (20 jaar, Manchester City, aanvaller)

32 miljoen euro legde Manchester City vorig jaar neer voor de Braziliaanse spits. Money well spent. Ontpopte zich dit seizoen tot basisspeler en scoorde al zeven keer in tien competiewedstrijden – mooi gemiddelde. Ook bij de Seleçao heeft hij een vaste plek in de aanval veroverd. Eèn van de grootste Braziliaanse talenten. Dodelijk voor doel, technisch sterk… Een totaalplaatje.

Photo News

Cheikhou Kouyaté (27 jaar, Senegal, middenvelder)

Plaatste zich met Senegal vrij vlot voor het WK. Kouyaté zorgt voor stabiliteit op het middenveld. Groot loopvermogen, sterk in de recuperatie. Na zijn periode bij Anderlecht slaagde hij erin om helemaal door te breken bij West Ham United. Is een basisspeler in de Premier League, leider bij zijn nationale ploeg.

REUTERS

Heung-Min Son (25 jaar, Zuid-Korea, aanvaller)

Dé man bij de Zuid-Koreanen. Was met zijn zeven doelpunten in de kwalificatiecampagne enorm belangrijk voor zijn land. Belandde via Hamburg en Leverkusen bij Tottenham. Vorig seizoen was hij daar goed voor veertien doelpunten. En ook dit jaar probeert hij die lijn door te trekken. Het WK in Brazilië eindigde op een ontgoocheling voor Zuid-Korea met een uitschakeling in de eerste ronde. In Rusland willen ze beter doen. Met Son in een hoofdrol?

EPA

Alex Iwobi (21 jaar, Nigeria, aanvaller)

Is de neef van levende legende Jay-Jay Okocha. Kwam uit voor de Engelse nationale jeugdploegen, maar koos uiteindelijk voor Nigeria. Scoorde eergisteren nog twee keer in de oefenwedstrijd tegen Argentinië. Debuteerde drie jaar geleden al bij Arsenal, maar kon zich daar nog niet helemaal doorzetten. Iets wat wel lijkt te lukken bij Nigeria met vier doelpunten in zijn laatste zeven interlands.

AFP