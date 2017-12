Van 'de matrak' als bondscoach tot het spookdoelpunt dat hen naar WK leidde: maak kennis met debutant Panama MH en KDZ

Dolle vreugde bij bondscoach Hernán Gómez nadat Panama zich op 10 oktober plaatste voor het WK WK voetbal Panama. Niet meteen een land met een rijke historie op voetbalgebied. Het Centraal-Amerikaanse land is er voor de allereerste keer bij op een WK en mag het 'zwakke broertje' worden genoemd in de groep van onze Rode Duivels. België en Panama ontmoeten elkaar overigens voor het eerst. Een bloemlezing.

Sterspeler: Gabriel Torres

De basiself van Panama in de laatste groepswedstrijd tegen Costa Rica had een totale marktwaarde van amper 4.775.000 euro. De ‘ster’ van het elftal is Gabriel Torres. De 28-jarige spits heeft een marktwaarde van 750.000 euro, hij verdient zijn brood bij Lausanne Sport in de Zwitserse eerste klasse. De meeste spelers van Panama zijn overigens aan de slag in de MLS, de Amerikaanse profcompetitie. Panama heeft natuurlijk ook een eigen voetbalcompetitie, de liga Panameña de futbol. Árabe Unido is dé topclub en werd al 15 keer landskampioen. Van de tien profclubs komen er vijf uit de hoofdstad, Panama City.

EPA Gabriel Torres geldt als het speerpunt van Panama

Bondscoach: Hernán ‘de matrak’ Gómez

De Colombiaan Hernán Gómez staat sinds 2014 aan het hoofd van de Panamese nationale ploeg. Het is niet de eerste keer dat hij erin slaagt om een team voor het eerst naar een eindronde van een WK te leiden. Gómez, bijgenaamd ‘de matrak’ deed het in 2002 al een keer met Ecuador. Op het WK in Japan en Zuid-Korea ging Ecuador er wel al uit in de groepsfase. Tussendoor was Gómez ook twee keer bondscoach van thuisland Colombia, waarmee hij zich in 1998 wist te plaatsen voor het WK in Frankrijk. In 2011 kwam er abrupt een einde aan zijn carrière als Colombiaans bondscoach. Hij kwam onder vuur te liggen na een handgemeen met een vrouw in een Colombiaanse nachtclub, dat leidde uiteindelijk tot zijn ontslag.

REUTERS Bondscoach Hernán Gómez is een omstreden figuur

Road to Russia

10 oktober 2017 werd een historische dag voor Panama. Na een 2-1-overwinning op de laatste speeldag van de de Noord- en Midden-Amerikaanse kwalificatiepoule plaatste het nummer 56 op de FIFA-ranking zich voor het eerst voor een WK. Panama eindigde als derde in die voorrondes en was zeker van een plek in Rusland. Het land barstte uit zijn voegen. Maar wat wij van die bloedstollende laatste wedstrijd tegen Costa Rica vooral onthouden, is het spookdoelpunt van Gabriel Torres. Een doelpunt dat er eigenlijk helemaal géén was (zie video hieronder).

11/11/2016 Honduras - Panama: 0-1

15/11/2016 Panama - Mexico: 0-0

24/03/2017 Trinidad en Tobago - Panama: 1-0

28/03/2017 Panama - VS: 1-1

08/06/2017 Costa Rica - Panama 0-0

13/06/2017 Panama - Honduras: 2-2

01/09/2017 Mexico - Panama: 1-0

05/09/2017 Panama - Trinidad en Tobago: 3-0

06/10/2017 VS - Panama: 4-0

10/10/2017 Panama - Costa Rica: 2-1