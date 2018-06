Van de hemel naar de hel: Dylan Bronn loopt knieblessure op tegen Rode Duivels TLB

14u45 0 WK voetbal Pech voor AA Gent-speler Dylan Bronn in de match tegen de Rode Duivels. De 23-jarige verdediger van de Buffalo's zette Tunesië na achttien minuten met een rake kopbal op 2-1, maar zes minuten later moest Bronn het veld wel op een draagberrie verlaten met een knieblessure.

Bronn probeerde de bal te onderscheppen bij een pass van Carrasco, maar hij leek daarbij zijn linkerknie te verdraaien. De verdediger bleef op het gras liggen, schreeuwde het uit van de pijn en moest het veld uiteindelijk op een draagberrie verlaten. Pech voor de in Frankrijk geboren Tunesiër, die een goede indruk maakte tegen Engeland én in de beginfase tegen de Rode Duivels. En ook voor AA Gent is de blessure een streep door de rekening. Bronn is een basispion bij de Buffalo's en zijn prestaties in Rusland deden zijn marktwaarde ook stijgen. Hoe lang Bronn out zal zijn, is voorlopig niet duidelijk.

AA Gent zag ook al aanwinst uitvallen

AA Gent zag eerder ook al een van zijn belangrijkste aanwinsten uitvallen. Eric Smith liep een stressfractuur aan de voet op. De 21-jarige Zweed werd meteen geopereerd en kreeg een schroef in de voet. Hij staat voor een revalidatie van drie maanden. Een streep door de rekening van de Buffalo’s, die in Smith een sterkhouder voor het nieuwe seizoen zagen. De blessure van Smith heeft tot gevolg dat Anderson Esiti voorlopig niet weg mag. AA Gent zal hem nodig hebben in de eerste maanden van het seizoen. (RN)