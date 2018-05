Van Ceulemans naar Messi: met Houten Bal op zoek naar 32 handtekeningen van vedetten WK voetbal De droom van Bart Uyttersprot, adviseur aan de Victor Hortaschool in Evere Redactie

Bart Uyttersprot is adviseur aan de Victor Hortaschool in Evere. Zijn werkplek is een kleurrijke Brusselse beroepsschool met kinderen en tieners van elke denkbare afkomst. Uyttersprot zelf is een man met een droom: ondanks zijn vliegangst reist hij de wereld rond met een houten bal, op zoek naar de handtekening van Lionel Messi. Onderweg gaat hij langs bij de grootste (ex-)voetbalvedetten uit binnen- en buitenland met een verleden op het WK: het plan is om op 14 juni, de openingsdag van het WK voetbal in Moskou, 32 handtekeningen op de bal te hebben. "Ik wil mijn leerlingen tonen dat álles mogelijk is, zelfs het onmogelijke", zegt Uyttersprot, die zijn droom in bijgaande video uitlegt.

De komende maand kan u zijn avontuur volgen in Het Laatste Nieuws én op HLN.be en in de HLN-app in een video met Jan Mulder als gids. Iedereen krijgt de kans om de bal te winnen door 'bal' naar 4050 te sms'en. De opbrengst van de sms-actie gaat naar een goed doel: BiJeVa vzw.

Lees het hele verhaal zaterdag in Het Laatste Nieuws