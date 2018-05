Van Benzema tot van Nistelrooij: ook deze vedettes werden net als Nainggolan thuisgelaten door hun bondscoach AB

21 mei 2018

16u52

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Radja Nainggolan is niet de eerste vedette die thuisgelaten wordt voor een groot toernooi. Van Bezema tot van Nistelrooy, ook de volgende topspelers kregen een 'njet' van hun bondscoach.

Alvaro Morata

Ook dit seizoen worden er topspelers gepasseerd door hun bondscoaches. Alvaro Morata (25) bijvoorbeeld, hij zit niet in de selectie van Spanje, terwijl Valencia-spits Rodrigo wel meegaat naar Rusland. De Spaanse bondscoach Julen Lopetegui rekent dus niet op de spits van Chelsea, die dertien keer scoorde voor 'La Roja' in 23 wedstrijden.

Mario Götze

De speler die in de WK-finale van vier jaar geleden de winning goal maakte voor Duitsland is er dit jaar niet bij. Mario Götze (25) wordt gepasseerd door bondscoach Joachim Löw. Hoewel Götze al aan zeventien doelpunten en elf assists zit in 63 interlands, speelde hij sinds november 2016 slechts 25 minuten voor de Mannschaft. De aanvallende middenvelder van Borussia Dortmund reageerde verslagen op zijn niet-selectie voor het WK in Rusland.

Of course I'm sad that I'm not attending the World Cup. I will do everything I can to get back to the squad of our national team. I wish the boys, the coaches and the team behind the team a good time in Russia and I will keep my fingers crossed for everyone to be world champions pic.twitter.com/Cx4eZg7IEZ Mario Götze(@ MarioGoetze) link

Karim Benzema

Karim Benzema (30) kwam twee jaar geleden in opspraak en mocht niet mee naar het EK van 2016 in eigen land. De Franse spits van Real Madrid zou betrokken geweest zijn bij het afpersingsschandaal rond zijn ploegmaat bij Frankrijk, Mathieu Valbuena. Benzema wordt sindsdien niet meer opgeroepen voor 'Les Bleus'. Hij kwam 81 keer in actie voor Frankrijk en maakte 27 doelpunten.

Ruud van Nistelrooij

Ruud van Nistelrooij kende een turbulente periode als international van Nederland. De aanvaller die uitkwam voor clubs als Real Madrid en Hamburg kreeg in 2010 te horen dat hij niet geselecteerd was voor het WK in Zuid-Afrika. De toen 34-jarige van Nistelrooij had - nadat hij twee jaar eerder het einde van zijn interlandcarrière had aangekondigd - laten blijken opnieuw voor Oranje te willen spelen. Daarvoor trok de Nederlander trouwens van Real Madrid naar Hamburg, waar hij meer speelminuten kreeg. Het was echter niet genoeg voor de toenmalige bondscoach Bert van Marwijk, die van Nistelrooij thuis liet.

Éric Cantona

De Fransman Éric Cantona - legende bij Manchester United - zorgde in 1995 voor heel wat commotie. Cantona ging tijdens een wedstrijd van Man. United door het lint en raakte een fan van Crystal Palace met een karatekick. Cantona - die in 45 interlands twintig keer scoorde voor 'Les Bleus' - werd voor negen maanden geschorst in de Premier League én werd nooit meer opgeroepen voor de Franse nationale ploeg, waar hij aanvoerder was.

Michael Laudrup

De voormalige Deense topspeler Michael Laudrup was er niet bij op het EK van 1992. De middenvelder kon het niet vinden met de toenmalige bondscoach Richard Møller Nielsen en besloot - samen met zijn broer Brian - om thuis te blijven. Een slechte beslissing, zo bleek. Denemarken werd zowaar Europees kampioen nadat het onder meer Nederland en Duitsland versloeg. Laudrup kwam na het EK op zijn stappen terug en besloot om opnieuw voor de Deense ploeg te spelen.