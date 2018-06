Van bankzitter bij Newcastle tot eerste spits op WK: De wedergeboorte van 'Mitrogol' met dank aan Snapchat Niels Vleminckx

22 juni 2018

08u28

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Op 31 januari greep Mitrovic naast een uitleenbeurt naar Anderlecht. Op 26 mei loodste hij Fulham naar de Premier League. Vandaag kan hij Servië naar de tweede ronde van het WK schieten. Mitrogol is back.

Wat als.

Wat als Anderlecht op 31 januari 2018 niet in de laatste fase van de overname zat en Aleksandar Mitrovic de voorbije zes maanden in het Astridpark had gespeeld? Twee uur voor het sluiten van de transfermarkt zat de Servische spits in het oefencentrum van paars-wit. Wachtend op een groen licht. Hij wilde nochtans zó graag, Mitrovic. Anderlecht was de keuze van zijn hart, zei hij. Maar de clubs geraakten er niet uit.

