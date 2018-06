Uitzwaaien in stijl: Neymar pakt in laatste oefenpot uit met 'golaço' en jaagt nu op cijfers van Pelé en Ronaldo Mike De Beck

10 juni 2018

17u54 0 WK voetbal Brazilië kan met een nieuwe solido prestatie in de reiskoffer afzakken naar Rusland. In hun laatste oefenwedstrijd voor het WK wist de Seleção met 0-3 te winnen van Oostenrijk. Neymar zorgde voor het orgelpunt met een fraaie dribbel waarna hij doelpunt nummer 55 voor zijn land tegen de touwen tikte. Enkel Ronaldo (62) en Pelé (77) doen beter voor het Zuid-Amerikaanse land. Klinkende namen op het podium.

21 jaar, 17 interlands en 10 doelpunten. Waar Gabriel Jesus vier jaar geleden de straten nog geel en groen verfde en Brazilië moest rekenen op Fred, staat de vijfvoudige wereldkampioen er nu toch wat beter voor. Buiten klassespelers als Neymar en Coutinho beschikt bondsocach Tite nu ook over een diepe spits die de goal weet staan. Zo ook vandaag tegen Oostenrijk. De ploegmaat van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany bij Manchester City pikte na het halfuur een afgeweken schot van Marcelo op om het leer dan piekfijn in het zijnet te plaatsen. Mooie afwerking, al hing er toch een buitenspelgeur aan die fase. De samba mocht echter gedanst worden.

De tweede helft had aanvankelijk, net als de betere sambadanseressen op de Sambódromo, weinig om het lijf. De schrik om zich te blesseren net voor aanvang van het WK zat er stevig in bij de Brazilianen. Neymar, die onder de zoden werd gestopt, ging na een nieuwe fout op Coutinho even verhaal halen. De Oostenrijker Schöpf heeft het geweten.

Gelukkig had de duurste voetballer ter wereld nog iets viriel in petto. Iets na het uur werd Neymar door Willian met een fijnzinnige lob bediend waarna hij aan het dribbelen sloeg. Net als tegen Kroatië stuurde hij enkele tegenstanders in de zestien het bos in. Een Oostenrijkse verdediger ging er zelfs bij zitten en zag hoe Neymar het leer in doel deponneerde. Een nieuwe klasseflits in het al illustere rijtje.

Verfborstel

Philippe Coutinho maakte er in het slot nog 0-3 van. Mocht er nog twijfel over bestaan, dit Brazilië is meer dan klaar voor het WK in Rusland. 'Laat het vierjaarlijks voetbalfeest maar beginnen', denkt Neymar in zichzelf. Zo'n 207 miljoen Brazilianen denken het met hem mee. En Fred, die staat alvast klaar met de verfborstel.

Neymar has now scored 55 goals for Brazil; Pelé (77) and Ronaldo (62) are the only players in the nation's history to score more.



Neymar is 26 years old. 🇧🇷 pic.twitter.com/hIoOOBwBdv Squawka Football(@ Squawka) link

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️



Ten goals in yellow! 💛



Gabriel Jesus is really getting his teeth into that 🇧🇷@CBF_Futebol No9 role 😋 pic.twitter.com/GpZ9zMXafd FIFA World Cup 🏆(@ FIFAWorldCup) link

A #SeleçãoBrasileira presta sua homenagem a Maria Esther Bueno, a bailarina das quadras. Um dos maiores nomes do esporte brasileiro nos deixou há dois dias 🎾🇧🇷 #BRAxAUT



Obrigado por tudo! pic.twitter.com/rFGziC3y1A CBF Futebol(@ CBF_Futebol) link