Uitzinnige mensenmassa ontvangt 'Les Bleus' in Parijs, zelfs Macron bouwt mee een feestje Redactie

16 juli 2018

21u05 26 WK voetbal De Franse wereldkampioenenploeg is feestelijk ontvangen op de Champs-Elysées in Parijs. De spelers kwamen met twee uur vertraging aan, maar werden nog altijd opgewacht door een overweldigende massa. De politie spreekt van honderdduizenden mensen, maar precieze cijfers zijn er nog niet.

Na een tocht met een open bus over de Champs-Elysées in Parijs, waar militaire vliegtuigen voor rooksporen in de kleuren van de Franse vlag zorgden en meer dan 2.000 agenten werden ingezet om alles in goede banen te leiden, wachtte de Franse spelers nog een ontvangst bij president Emmanuel Macron.

"Verander vooral niet", sprak Macron op het Elysée. "Bedankt om de beker mee naar huis te brengen. Bedankt om ons trots te maken. Bedankt om het truitje nat te maken. Bedankt om een eenheid te vormen. Vergeet nooit vanwaar jullie komen. Dit is Frankrijk!", aldus een fiere president.

L égion d'honneur

De spelers van de Franse nationale ploeg zullen de Légion d'honneur krijgen. De hoogste Franse onderscheiding zal hen binnen enkele maanden overhandigd worden, zo meldt het Elysée. Na de wereldtitel in 1998 kregen Les Bleus, met toenmalig aanvoerder en huidig bondscoach Didier Deschamps, eveneens de Légion d'honneur.