Uitgetest: wie kraker tegen Brazilië nog wil bijwonen in het stadion, heeft daar veel geluk en geduld voor nodig Delphine Vandenabeele

04 juli 2018

18u09

Bron: VTM Nieuws 0 WK voetbal Vliegtickets naar Kazan voor de kwartfinale op het WK voetbal vrijdag kan je niet meer kopen. En ook de wedstrijdtickets zijn de deur uit. Behalve voor wie veel geluk en geduld heeft. Wij probeerden tickets te kopen, en slaagden erin na verschillende pogingen.

De twee extra vliegtuigen die Brussels Airlines inplande om 405 voetbalfans naar Kazan te vliegen, waren gisteren in een mum van tijd uitverkocht. En officieel zijn er ook al even geen tickets meer te verkrijgen voor de match van vrijdag. De Rode Duivels spelen om 20 uur in Kazan tegen Brazilië.

'Nieuwe' tickets

Mensen die vooraf tickets kochten voor deze match van de kwartfinale, maar niet meer willen gaan, kunnen hun tickets opnieuw verkopen via de site van de FIFA. Er komen dus via de website van de FIFA geregeld opnieuw tickets vrij. Wie geluk heeft en op het juiste moment tickets probeert te kopen, kan daar zeker nog een ticket bemachtigen.

Je hebt dus zowel geluk als geduld nodig, als je graag nog naar de match van vrijdag gaat kijken. Geen nood dus voor wie al een vliegtuigticket kocht, maar nog geen wedstrijdticket in handen heeft.