Uitgeschakelde Duitsers mikpunt van spot op Twitter: "Pizza Endstazione"

oo ek dink daai duisters drink vanaand erg gluwein en maak snaakse dansies maar dis nie oor die world cup nie



More more more!!! Ein Schwein Dreine KOEKELLE Koeke koe!!! feir fum seben acht noin lift off we have a lift off germany you will be safely hom in zero 3 hours. #jouhaan pic.twitter.com/ihZKHEdd4y

🔎🆘🐔JouHaan🐔🆘🔍(@ noujouhaan)