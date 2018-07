Uitgerekend: zoveel minuten lag Neymar dit WK al tegen het gras LPB

05 juli 2018

09u43 0 WK voetbal Neymar die, al dan niet geblesseerd, op de grond ligt: het is een vaak voorkomend beeld tijdens dit WK. Hoe vaak? Dat rekenden ze bij de Zwitserse omroep RTS voor ons uit.

In de vier WK-duels die Brazilië tot dusver afhaspelde, lag Neymar in totaal 13 minuten en 50 seconden tussen de graszoden. Zijn recordtijd vestigde hij in de achtste finale tegen Mexico. Liefst 5 minuten en 29 seconden gingen verloren, drie minuten alleen al nadat Layun zijn studs op de enkel van de liggende Neymar plantte. In de andere drie duels nam Neymar beduidend minder lang zijn horizontale positie in: 3'40" tegen Zwitserland, 2'45" tegen Costa Rica en 1'56" tegen Servië.

We houden onze chrono tegen de Rode Duivels alvast ingedrukt.

