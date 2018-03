U ziet Duitsland het WK winnen, Jan Mulder geeft Brazilië 45% kans: "Op voorwaarde dat Neymar erbij is" NP en RN

06 maart 2018

06u00 1 WK voetbal Het aftellen kan beginnen. Over exact 100 dagen gaat het WK voetbal in Rusland van start. Wie wordt er wereldkampioen? In onze grote WK-enquête kon u reeds uw stem uitbrengen.

WIE WORDT WERELDKAMPIOEN?

Jan Mulder: “Ik geef Brazilië 45% kans op de wereldtitel. Op voorwaarde dat Neymar erbij is. Duitsland heeft natuurlijk ook de ervaring met dit soort toernooien – het bereidt zich goed voor, alles is goed georganiseerd, … Duitsland is getrouwd met het WK. Maar als je me vraagt of ik De Bruyne wil ruilen voor Özil, dan zeg ik: néén! België heeft betere spelers. Brazilië heeft volgens mij de sterkste selectie. Nogmaals: mét Neymar erbij. Hij, Coutinho, … Da’s nog net iets meer klasse dan België. En als Brazilië straks opnieuw tegen Duitsland uitkomt, wordt het 7-1 voor de Brazilianen. Dat ben ik zeker!”

