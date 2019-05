Tweede WK-tempel in Qatar is klaar om fans in een "vagina" mét revolutionair dak te ontvangen TV

03 mei 2019

19u52

Bron: The Sun / AS 0 WK 2022 Na ruim vijf jaar bouwen is het tweede stadion voor het WK 2022 in Qatar klaar voor gebruik. Het Al Wakrah-stadion ligt op nog geen 20 kilometer van de hoofdstad Doha. Hoewel het stadion door de speciale vorm van het dak ook bekend staat als de ‘VAGINArena’, is het architecturaal hoogstandje gebaseerd op een traditioneel Arabisch zeilschip.

Toen de Brits-Irakese Zaha Hadid haar plannen in 2013 voor het Al Wakrah-stadion voorstelde, was ze zich van geen kwaad bewust over de vorm van het stadion. Ze wilde Arabische tradities eren door zich bij het ontwerp ervan te inspireren door de vorm van een dhow. Die traditionele Arabische schepen worden gebruikt voor parelduiken en vissen. Maar met de hedendaagse verbeelding en internetstromen vergeleken mensen de ‘zeilen’ op de top van het stadion met een vagina. “Het is ronduit beschamend dat men zulke vergelijkingen maakt”, zei Hadid destijds. “Alles met een opening in is toch geen vagina? Dit is gewoon belachelijk. Mocht een man dit getekend hebben, zou er ongetwijfeld minder heisa rond geweest zijn.”

Nochtans was Hadid een gerespecteerde ontwerpster die als eerste vrouw ooit de Pritzker-architectuurprijs kreeg. Ze ontwierp een groot aantal iconische gebouwen over de hele wereld, zoals de Bergiselschans in Innsbruck, één van de vier uithangborden van het Vierschansentoernooi, of het hoofdgebouw van BMW in Leipzig. In 2016 overleed Hadid op 65-jarige leeftijd ten gevolge van een hartaanval.

Ongetwijfeld kan de Irakese enorm trots zijn op haar werk. Het Al Wakrah is in eerste instantie een stadion met een uitschuifbaar dak van 92 meter lang om hoge temperaturen of slechte weersomstandigheden een hoofd te bieden en de werking van het airconditioningsysteem te verbeteren. Het stadion maakt gebruik van waterkoelingstechnologie, waardoor de temperatuur binnenin steeds een aangename 20 graden Celsius zal zijn. Het toernooi werd namelijk verplaatst naar de wintermaanden om de brandende zomertemperaturen in de Golfstaat te voorkomen.

Na het WK worden er 20.000 stoeltjes in de bovenste tribunes gedemonteerd en gedoneerd aan landen die geen of weinig sportinfrastructuur hebben. Het stadion wordt de thuisbasis van de lokale ‘Al Wakrah Sports Clubs’. Tijdens het WK vinden er voor maximaal 40.000 fans wedstrijden plaats tot aan de kwartfinales. Het stadion wordt op 16 mei voor een eerste keer gebruikt tijdens de Amir Cup. In 2017 opende Qatar al het gerenoveerde Khalifa International Stadium, dat in 1976 werd gebouwd. Daarmee zijn nu twee van de acht stadions klaar voor het WK in 2022.

