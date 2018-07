Twee spelers die aan dood ontsnapten of een mama's-kindje: maak kennis met de 'Goddelijke Kanaries' (al was het leven van sommigen niet altijd zo goddelijk) KDZ/SJH/DPB/TLB

05 juli 2018

08u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Neymar kent u onderhand wel, maar wie zijn nu de andere Brazilianen die de Rode Duivels morgen treffen? Wij stellen de elf pionnen die waarschijnlijk aan de aftrap zullen verschijnen voor aan de hand van zaken die u moet én mag weten. Van twee spelers die de dood in de ogen keken tot een mama's-kindje: het passeert hieronder allemaal de revue. Of hoe het leven van sommige 'Goddelijke Kanaries' niet altijd zo goddelijk is geweest.

DOELMAN : Alisson Becker (25) • AS Roma • 30 caps

Wat u moet weten:

Zeer serene keeper die bij Roma dit seizoen 17 keer zijn netten schoon hield in de Serie A. Real Madrid toont interesse, maar een transfer naar de Premier League lijkt iets waarschijnlijker. Bij Chelsea volgt hij mogelijk de ver­trekkende Courtois op, bij Liverpool zou hij concurrent van Mignolet kunnen worden.

Wat u mag weten:

Komt uit een familie van doelmannen. Zijn overgrootvader keepte bij een klein clubje in zijn geboorteplaats Novo Hamburgo. Zijn vader was keeper in zijn bedrijfsteam. Zijn moeder stond in doel bij haar handbalteam en zijn broer Muriel (31) staat tussen de palen bij het Portugese ­Belenenses.

RECHTSACHTER: Fagner Lemos (29) • Corinthians • 7 caps

Wat u moet weten:

De herfst van zijn carrière ziet er mooi uit. Dit WK is zonder meer het hoogtepunt van zijn loopbaan. In Europa kon hij het nog niet waarmaken. Hij probeerde het bij PSV en Wolfsburg, maar keerde telkens na één seizoen ­terug naar Brazilië. Kent de Braziliaanse bondscoach Tite goed van bij Corinthians.

Wat u mag weten:

Zonder de blessure van Dani Alves was Fagner er ongetwijfeld niet bij geweest op dit WK. Toen in mei bekend raakte dat Fagner in de definitieve selectie zat, vierde zijn hele familie bijzonder uitbundig en daar is beeldmateriaal van ­terug te vinden op YouTube. En zijn selectie mag wel degelijk een mirakel genoeg worden. Als jonge knaap van zes liep de Braziliaan een gigantische snee op in zijn rechterarm. Fagner bloedde ei zo na dood, moest meermaals onder het mes en heeft nu een gigantisch litteken op zijn arm. Maar dat bedekte hij met een tattoo. Naar verluidt verkocht Fagners vader zijn auto om de medische kosten te kunnen financieren.

CENTRALE VERDEDIGERS

Thiago Silva (33) • PSG • 75 caps

Wat u moet weten:

Al vijf seizoenen lang de rots in de branding bij PSG. Ging vier jaar geleden met de Seleção ten onder op het WK in ­eigen land. Behaalde op de Olympische Spelen van 2008 brons en in 2012 zilver.

Wat u mag weten:

Tekende in 2005 voor Dinamo Moskou, maar daar liep het mis. Hij werd ge­diagnosticeerd met tuberculose en belandde zes maanden lang in het ziekenhuis. Als de ziekte twee maanden later zou zijn vastgesteld, had hij het niet ­gehaald.

Miranda (33) • Inter • 51 caps

Wat u moet weten:

Kende zijn beste periode bij Atlético ­Madrid in het seizoen 2013-2014 met de Uruguayaanse rots Diego Godín naast hem. Met ook nog Courtois onder de lat pakte Atlético de Spaanse titel en speelde het de finale van de Champions League.

Wat u mag weten:

Miranda, de jongste van twaalf kinderen, werd verdediger om zijn oudste broer te eren. Zijn broer Vicente, een verdienstelijke verdediger op Braziliaans amateurniveau, stierf bij een werkongeval toen Miranda zes jaar oud was. "Ik wou graag in zijn voetsporen treden. In ons geboortedorp Paranavaí zeggen ze nog altijd dat hij een betere verdediger was dan ik."

LINKSACHTER: Marcelo (30) • Real Madrid • 57 caps

Wat u moet weten:

Maakte op zijn 19de al de overstap van ­Fluminese naar Real. Speelde er sinds 2007 meer dan 450 duels en is niet meer weg te denken op de ­linkerflank in Bernabéu. Zou net op tijd fit moeten zijn voor de kwartfinale, waardoor Filipe Luis naar de bank zal verhuizen.

Wat u mag weten:

Heeft een hele collectie tatoeages. Onder meer eentje van zijn groot­vader ­Pedro die hem in zijn jeugd overtuigde om te blijven voetballen en hem van het nodige geld voorzag zodat hij bij Fluminese kon spelen.

VERDEDIGENDE MIDDENVELDER : Fernandinho (33) • Manchester City • 47 caps

Wat u moet weten:

Speelde het grootste deel van zijn carrière in Oekraïne. Bij Shakhtar streek hij tussen 2005 en 2013 een jaarloon van ruim 6 miljoen euro op. Om zijn transfer naar Manchester City te forceren schold hij Shakhtar een bonus van 4 miljoen kwijt waarmee hij aantoonde op zijn 28ste echt naar de Premier League te willen.

Wat u mag weten:

De Nestor van de Seleçao. Nog enkele maanden ouder dan Thiago Silva en Miranda. Maakte zijn debuut als international in 2011 maar verdween daarna twee jaar uit de selectie tot Scolari hem enkele maanden voor het WK in eigen land weer opriep. Spreekt Portugees, Russisch, Italiaans, Spaans en Engels.

CONTROLERENDE MIDDENVELDER : Paulinho (29) • Barcelona • 53 caps

Wat je moet weten:

Paulinho maakte vorige zomer zijn terugkeer naar het Europese vasteland. Na twee seizoenen in China bij Guangzhou Evergrande was zijn bankrekening gespekt met een jaarloon van 7 miljoen euro. Hij moest inleveren om bij Barcelona aan de slag te gaan, maar overweegt intussen volgens Spaanse bronnen opnieuw een 'lucratief' voorstel.

Wat je mag weten:

Trok op zijn 16de naar Litouwen waar hij voor FC Vilnius speelde. Na twee seizoenen verhuisde hij - geplaagd door racisme - naar het Poolse Lodz. Ook daar kreeg hij met hetzelfde probleem te maken. Moegetergd trok hij in 2008 terug naar Brazilië met het idee dat hij nooit meer zou voetballen.

AANVALLENDE MIDDENVELDER : Philippe Coutinho (26) • Barcelona • 39 caps

Wat u moet weten:

De duurste middenvelder aller tijden. Verruilde in januari Liverpool voor Barcelona voor een som die mét bonussen kan oplopen tot 160 miljoen euro. Liverpool betaalde vier jaar eerder niet eens 10 miljoen voor Coutinho. In zijn eerste 22 duels voor Barça was hij meteen goed voor 10 goals en 6 assists.

Wat u mag weten:

De voetballer Coutinho swingt, maar de persoon heeft amper een rock 'n roll-gehalte. Deelt al jarenlang zijn leven met tienerliefde Aine met wie hij in 2012 in het huwelijksbootje stapte. Hij is heel gelovig, gaat wel eens naar de zoo en speelt bordspelletjes met zijn familie en vrienden. Het grote idool van de erg verlegen Coutinho was altijd Ronaldinho.

RECHTERSPITS: Willian (29) • Chelsea • 61 caps

Wat u moet weten:

Toen Tite overnam van Dunga was Willian lang geen eerste keus in de Braziliaanse elf. Hij verspeelde zijn plaats aan Philippe Coutinho. Tite heeft nu een manier gevonden om beide spelers in de ploeg in te passen. Willian neemt de rechterflank voor zijn rekening en Coutinho speelt in steun van diepe spits Gabriel Jesus. De speler van Chelsea staat nadrukkelijk in de belangstelling van Manchester United.

Wat u mag weten:

Zoals zo veel Brazilianen heeft Willian ritme in zijn tengere lijf zitten. Als hij niet op het voetbalveld staat, bespeelt hij de 'pandeiro' voor zijn tweelingdochters, Valentina en Manuella. De pandeiro is een Latijns-Amerikaans percussie-instrument dat te vergelijken is met wat wij kennen als een tamboerijn. "Als ik geen voetballer was geweest, dan had ik graag in een muziekband gespeeld", liet Willian zich eens ontvallen in een interview.

DIEPE SPITS: Gabriel Jesus (21) • Manchester City • 20 caps

Wat u moet weten:

De diepe spits van de Brazilianen staat nog droog op dit WK. Maar hij wordt door zijn ploegmakkers wel geprezen voor zijn ijver en werklust. Ze gaven hem dan ook de toepasselijke bijnaam: 'O fenomeno', ofwel het fenomeen. Omdat hij gaat en blijft gaan. Het vorige 'fenomeen' bij de Seleção was toevallig ook het grote idool van Gabriel Jesus, de Braziliaanse Ronaldo.

Wat u mag weten:

Eert zijn moeder na het vieren van elk doelpunt. Als Jesus scoort, rent hij steevast richting cornervlag en houdt hij zijn duim tegen het oor en zijn pink aan de mond. 'Alo Mae' roept hij dan. 'Hallo mama'. Zijn moeder volgde hem in januari 2017 van São Paulo naar Manchester. Ze woont nog steeds bij hem in en kookt dagelijks zijn potje. Vier jaar geleden schilderde Jesus de Braziliaanse straten nog in aanloop naar het WK in eigen land.

LINKERSPITS: Neymar (26) • Paris Saint-Germain • 89 caps

Wat u moet weten:

Na de aftocht van Ronaldo en Messi de enige overlever van de 'big three' in Rusland. Is met zijn 222 miljoen euro nog steeds de allerduurste voetballer ooit. Niemand die in Rusland al harder werd aangepakt dan Neymar, er werden al 23 fouten op hem begaan. Heeft van dit WK een hoofddoel gemaakt, op die manier wil hij de schande van vier jaar geleden uitwissen. In de kwartfinale tegen Colombia brak hij een ruggenwervel, enkele dagen later werd Brazilië in de halve finale vernederd door Duitsland: 1-7.

Wat u mag weten:

Wie de wedstrijden van het Braziliaanse elftal op de voet heeft gevolgd wist het al: Neymar kan uitstekend acteren. Maar wist u dat de ster van de Seleção ook écht te zien was op het witte doek? In de film 'xXx: Return of Xander Cage' van regisseur DJ Caruso met Vin Diesel in de hoofdrol, speelt hij een scène met de bekende Amerikaanse acteur Samuel L. Jackson. In de bewuste scène schakelt Neymar een overvaller uit door een servettenhouder op diens hoofd te trappen, waarna Jackson luidkeels 'goooool' schreeuwt.