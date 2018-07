Twee Rode Duivels in top 10 meest gezochte WK-voetbalspelers Maar evengoed opfrissingsbeurt voor ‘buitenspel’ als zoekterm op Google en piek voor de ‘Brabançonne’ op YouTube 06 juli 2018

Ons land - en bij uitbreiding de hele wereld - is in de ban van het WK voetbal in Rusland. Vanavond nemen onze Rode Duivels het op tegen de Goddelijke Kanaries. Voor Google een mooie gelegenheid om na te gaan welke voetbalspelers we het meest googelen. In de top 10 van meest gezochte spelers tijdens het WK staan momenteel maar liefst twee Belgen. Daarnaast brengt Google ook aan het licht dat we - in tijden van voetbalhype en nationale trots - vaker zoeken naar 'buitenspel' en onze nationale hymne.

Meest gezochte voetbalspelers wereldwijd tijdens het WK: Messi niet in top 3

Draai of keer het hoe je wilt, Cristiano Ronaldo blijft de onbetwiste nummer één bij zoekopdrachten op Google. De Portugese superster ligt al uit het toernooi, maar waarschijnlijk blijft ook zijn mogelijke transfer naar de Italiaanse voetbalclub Juventus voor beroering zorgen. Rollende Braziliaan Neymar neemt de tweede stek in. Harry Kane - en opvallend niet Messi - vervolledigt de top 3. De kapitein van de Engelsen behaalde dan ook al zes rozen, terwijl de Argentijnse kapitein vroegtijdig afscheid moest nemen van El Mundial. De last minute winner van Toni Kroos tegen Zweden bezorgt hem de vijfde plek. Eden Hazard is dan weer de eerste Belg in de wereldwijde lijst; hij moet penaltyfluisteraar Diego Costa voor zich dulden op plaats 6. Romelu Lukaku is de volgende Belg in de lijst op plaats 9. Twee Belgen in de top 10 van wereldwijde zoekopdrachten naar voetbalspelers: op dat gebied doen we even goed als onze tegenstander van vanavond, Brazilië.

Meest gezochte Rode Duivels wereldwijd: Chadli op drie

Als we toespitsen op de zoekopdrachten naar onze Rode Duivels vanuit de hele wereld, dan komen we uiteraard opnieuw uit op Eden Hazard en Romelu Lukaku als meest gezochte spelers. Enigszins verrassend is Nacer Chadli op plaats 3. Daar zal zijn winnende treffer tegen Japan zeker voor iets tussen zitten. Batshuayi maakte vooral furore door de bal tegen de paal te mikken na het doelpunt van Januzaj tegen Engeland. Goed voor de vijfde plek. Opvallend is dat 8 van de 10 Rode Duivels uit deze lijst in Engels loonverband spelen. Enkel Dries Mertens (Serie A) en Axel Witsel (Rusland) spelen in een andere competitie.

Meest gezochte Rode Duivels in eigen land: Coupe Mertens vs Coupe du Monde

Ook in eigen land zijn het Romelu Lukaku en vooral Eden Hazard die het meest gegoogled worden. De ‘hairgate’ van Dries Mertens levert hem in België wél een plekje in de top 3 op. Hij laat KDB en Thibaut Courtois achter zich.

Zoekopdrachten naar Brabançonne op YouTube: Voor vorst, voor vrijheid... en nu voor echt!

Jaarlijks zoeken we meestal op 21 juli naar de Brabançonne, ons Belgisch volkslied. In de zomer van 2014, tijdens het wereldkampioenschap in Brazilië, kende de zoekopdracht Brabançonne op YouTube een piek. Wereldkampioenschappen voetbal staan gelijk aan nationale trots… en dezer dagen gaan we daar nog vlotjes over. De hype was nooit groter dan nu.

Wat is buitenspel?

De vierjaarlijkse voetbalhoogmis brengt ook (voor leken) opfrissingswerk met zich mee. Google merkt een duidelijke piek in zoekopdrachten naar buitenspel. Belgen zoeken tot 4 keer meer dan normaal naar buitenspel.

De weg naar de halve finales

Weinig verrassend draaien de zoekopdrachten in eigen land voornamelijk om onze eigen nationale ploeg. 3 op 4 zoekopdrachten gaan over onze eigen nationale ploeg. De Brazilianen krijgen 15% van de koek. De Fransen en Uruguayanen laten ons koud.

World Cup op YouTube

De wedstrijd Portugal-Spanje staat aan kop in de lijst van de 10 meest bekeken video’s op YouTube over het WK voetbal tijdens de groepsfase. Het spectaculaire gelijkspel van de Iberische derby haalt het van de pijnlijke nederlaag van de Duitsers tegen de Koreanen. Wat opvalt is dat ook een advertentie en een educatieve video de top 10 halen.