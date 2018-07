Twee adembenemende flitsen in een weergaloze triomftocht: "Ik voelde me superieur" NP/SJH/KTH/BF/GVS

07 juli 2018

10u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal 6 juli 2018. Minuut 31 en minuut 94. De Kazan Arena is het schouwtoneel van twee heerlijke flitsen. Een schicht van Kevin De Bruyne zorgt eerst onverhoopt maar o zo deugddoend voor de 0-2, in de blessuretijd weet Thibaut Courtois met een fenomenale save verlengingen te verijdelen. Historisch, groots op grote momenten.

Minuut 31: de vlam van KDB

Alweer zo'n haarfijne counter en een fantastisch doelpunt. Deze keer was de laatste trap voor De Bruyne. Met een snoeihard gekruist schot liet 'KDB' Alisson kansloos. "Die aanval was inderdaad goed uitgespeeld. Ik zag een gaatje en probeerde te schieten. Dat zijn zo van die momenten. Hij vloog er super in. Die bal ging echt snel. Op een halve seconde was hij binnen, ik raak hem goed en hij gaat keurig binnen", doet de City-ster op z'n gekende rustige manier zijn relaas.

Dat de Bruyne zich aanvallend kon uitleven en dus zo'n wereldgoal kon maken was volgens hem vooral de verdienste van de collega's die zich tot in de puntjes op hun verdedigende taken concentreerden. "De acht die achterin bleven hebben een uitstekende job gedaan om ons de mogelijkheid te bieden om voorin de beslissing te kunnen forceren. We hielden Romelu en Eden voorin. Dat was het risico dat we namen en het leverde ons een aantal kansen op. De 0-2 bij de rust verdienden we." Een beauty, zonder twijfel.

Fellaini kopt een corner van Neymar in de zestienmeter weg richting Lukaku, die Fernandinho in zijn rug afhoudt. Lukaku start met de bal aan de voet een loopactie richting middencirkel, hij rukt nog meters op waarbij hij de terugkerende Fernandinho en aansnellende Paulinho net voor blijft. Dan geeft Lukaku een schuine pass tussen Coutinho en Marcelo naar De Bruyne op de rechterflank. Marcelo hapt niet, maar wijkt voor de oprukkende De Bruyne. Aan de rand van de zestienmeter ziet De Bruyne een gaatje en schiet. Zijn harde knal verdwijnt knap in de linkerbenedenhoek voorbij de Braziliaanse doelman Alisson.

Minuut 94: de parade van Courtois

De reddingen had hij na de match niet geteld. Is niks wat hem bezighoudt. "Die ballen van Douglas Costa, Coutinho, Neymar waren allemaal moeilijk", zei de doelman. Hij stond inderdaad in een schietkraam. "Maar natuurlijk stak die ene er bovenuit. Een superbelangrijke. Ik voelde me goed. En dan laat ik niet veel ballen door." Zeg dat wel. Die ultieme kattensprong, die vingers tegen het schot van Neymar gaat in zijn best of. Eentje in de slotminuut. Zo'n redding waarmee hij destijds bij Genk binnenkwam. De octopus met zijn tentakels.

"Ik zag de bal vertrekken. Ik dacht dat die misschien over zou vliegen, maar ik dook er toch naartoe. En ik kon er net bij. Een mooie. Op zulke momenten voel je de adrenaline pompen. Een enorme stoot. Bij die goal zat ik er niet veraf. Er stonden nog 20 minuten op de klok. Dan weet je: ik mag er geen meer binnen laten. Maar goed, ik voelde me zo goed als superieur op elke bal die op mijn goal kwam. De ontlading was enorm. Een geweldig moment." Ploegmaats besprongen hem. Courtois de redder met die ene ultieme reflex. Daarvoor staat hij er. De wereldtitel ligt in het verschiet, de prijs van Beste Doelman op het WK eveneens.

