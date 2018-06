Tv kapot in cel: gevangenen gaan in hongerstaking omdat ze WK niet kunnen zien LPB

14 juni 2018

10u52

Bron: BBC Mundo 0

Negen gedetineerden in een gevangenis in het Argentijnse Puerto Madryn gaan in hongerstaking. Reden: het tv-toestel in hun cel is al drie dagen kapot. Op die manier dreigen de gedetineerden de start van het WK te missen. Meer nog: ook het openingsduel van Argentinië tegen IJsland, nu zaterdag al, dreigt aan hun neus voorbij te gaan. Omdat ze bij gebrek aan tv-toestel verstoken blijven van de Russische capriolen van Lionel Messi en zijn ploegmaats, gaan de gevangenen in hongerstaking. "Kabeltelevisie is een onontbeerlijk recht voor iedereen die van zijn vrijheid is beroofd", luidt het bij de gedetineerden. "Daarom hebben we beslist om niks te eten, zolang het probleem niet is opgelost."

Benieuwd of de plaatselijke tv-hersteller zich snel moet reppen naar het cellencomplex in Puerto Madryn.