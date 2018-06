Tunesische president wuift Tunesische WK-selectie uit op zijn paleis: "Maak miljoenen Tunesiërs blij" TLB

05 juni 2018

18u28

Bron: Belga 1 WK voetbal De president van Tunesië Béji Caid Essebsi heeft de nationale WK-selectie ontvangen op zijn paleis. Het staatshoofd sprak het team nog een laatste maal bemoedigende woorden in vooraleer spelers en staf donderdag het vliegtuig nemen richting Rusland, waar ze in dezelfde poule zijn ondergebracht als de Rode Duivels.

"Het staatshoofd moedigde spelers aan om het beste van zichzelf te geven en goede resultaten neer te zetten, waardoor het hoge niveau van de Tunesische sport op de kaart wordt gezet en ze miljoenen Tunesiërs blij kunnen maken", zo meldt het Tunesische persagentschap TAP.

De Tunesiërs bereiden zich in hoofdstad Tunis voor op het WK en nemen donderdag om 14u het vliegtuig richting Krasnodar, waar ze zaterdag een laatste voorbereidingsmatch spelen tegen Spanje. Op 11 juni gaat het richting basiskamp in Moskou. Op 16 juni, twee dagen voor de eerste WK-match tegen Engeland, reist de selectie af naar Volgograd. De Adelaars van Carthago spelen in groep G tegen Engeland, België (23 juni) en Panama (28 juni).