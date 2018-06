Tunesië trekt donderdag al naar Rusland: "Onevenwicht is ons grootste probleem" Redactie

Bron: Belga 0 WK voetbal Het Tunesische voetbalelftal, tegenstander van de Rode Duivels in groep G, reist donderdag al naar Rusland af. Als laatste voorbereiding op hun vijfde WK-deelname spelen ze zaterdag in Krasnodar een oefeninterland tegen Spanje. Bondscoach Nabil Maaloul maakt zich het meeste zorgen over de fysieke paraatheid van zijn spelers.

"Het grootste probleem is dar er een groot onevenwicht bestaat. Sommige spelers hebben dit seizoen al meer dan veertig wedstrijden op de teller, andere minder dan vijftien. Het is belangrijk dat we het vormpeil van alle spelers dichter naar elkaar toe brengen", verklaarde de 55-jarige ex-speler van Hannover 96.

Met aanvallend voetbal speelden de Tunesiërs in oefeninterlands tegen Portugal en Turkije telkens 2-2 gelijk. Op het WK zal Tunesië niet anders gaan spelen. "In dit stadium van de voorbereiding (2-2) nog van tactiek veranderen, zou ons duur te staan komen. We zijn ons bewust van de sterkte van tegenstanders als België en Engeland, maar willen desondanks spectaculair voetbal brengen."

"In onze jongste interlands hebben we getoond dat we ons mannetje kunnen staan en een resultaat kunnen halen tegen grote voetbalnaties als Portugal en Turkije", stelde spits Fakhreddine Ben Youssef. "Dat heeft ons ook mentaal goed gedaan. Het vertrouwen is er."

Anice Badri, voormalig aanvaller van Moeskroen, wil met Tunesië "zo ver mogelijk gaan in het toernooi". "In de vriendschappelijke wedstrijden hebben we getoond dat we de kwaliteiten hebben. We zullen de supporters niet teleurstellen."

Na de wedstrijd tegen Spanje in Krasnodar trekken de Tunesiërs naar Moskou, waar ze hun basiskamp opslaan. In hun tweede groepswedstrijd staan ze zaterdag 23 juni in de Russische hoofdstad tegenover de Rode Duivels van Roberto Martinez.