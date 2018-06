Tunesië ambitieus: "Wij kunnen de groten kloppen" LPB

12 juni 2018

21u09

Bron: dpa/afp 0

Tunesië, tegenstander van de Rode Duivels in groep G, heeft vanavond voor het eerst getraind in het oefencomplex bij Moskou, waar ze hun uitvalsbasis hebben tijdens het WK. De Tunesiërs, met Buffalo Dylan Bronn in de kern, kwamen maandag aan in het Imperial Park Hotel & Spa in het zuidwesten van Moskou. Bondscoach Nabil Maaloul is zelfverzekerd: "Wij kunnen de groten kloppen." De Tunesiërs maakten indruk in hun oefenwedstrijden en dat vertaalt zich in ambitie bij de spelersgroep: "Wij hopen door te stoten naar de achtste finales", zegt middenvelder Ferjani Sassi.

Engeland, een andere tegenstander van de Belgen in de groepsfase, is vandaag aangekomen op zijn WK-hoofdkwartier in Repino bij Sint-Petersburg. Geen blessureleed bij de Engelsen, behalve voor Marcus Rashford, die maandagavond op training een tik te verwerken kreeg en nog niet hersteld is, zo liet bondscoach Gareth Southgate weten. De blessure van de 20-jarige spits van Man United zou niet ernstig zijn. Woensdag, voor de eerste training van de Engelsen op Russische bodem, wordt een evaluatie gemaakt van de blessure. Volgens The Sun zou Southgate in de openingsmatch tegen Tunesië trouwens opteren voor Dele Alli, Jesse Lingard en Raheem Sterling achter Harry Kane, en dus niet voor Rashford.