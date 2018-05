Totale chaos bij training Brazilië: fans halen tevergeefs trukendoos boven om vedetten te zien en rakelen uit frustraties dan maar eeuwig trauma op GVS

26 mei 2018

18u53

Bron: AD en eigen berichtgeving 0 WK voetbal Fans van de nationale voetbalploeg van Brazilië hebben de voorlaatste training voordat het team afreist naar Europa stevig verstoord. Het was de enige openbare sessie op het trainingscomplex van de Seleção en duizenden supporters wilden een glimp opvangen van Neymar en co. Slechts enkelen mochten binnen, de chaos was compleet.

Een horde aan Braziliaanse fans meldde zich bij de poorten van het gloednieuwe en indrukwekkende oefencomplex. Slechts enkelen mochten ook daadwerkelijk het terrein betreden, tot groot ongenoegen van de aanwezige meute. De politie kreeg het aanvankelijk niet onder controle en zag tal van fans passeren. Heel wat kinderen werden zelfs doodleuk over de hekken gezet waarna de kleine supportertjes opnieuw zonder pardon de laan werden uitgestuurd. Neymar en co ondervonden echter weinig last van alle tumult. De Braziliaanse vedetten gingen maar al te graag op de foto en deelden gretig handtekeningen uit.

Tenminste aan degenen die geluk hadden. Fans die het complex uiteindelijk niet in mochten - en dat waren er een heleboel - reageerden door plagerig '7-1, 7-1' te scanderen, de vernederende cijfers waarmee Brazilië vier jaar geleden in de halve finales van het WK in eigen land van Duitsland verloor. De 23-koppige selectie vertrekt dit weekend naar Engeland, waar op 3 juni wordt geoefend tegen Kroatië. Op 10 juni volgt nog een oefenduel in Wenen tegen Oostenrijk.

