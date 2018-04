Toeschouwers bij WK kunnen meekijken met videoref LPB

19 april 2018

17u13

Bron: Reuters 0 WK voetbal Toeschouwers bij het WK voetbal zullen komende zomer in Rusland op grote schermen in het stadion de beelden kunnen zien waar ook de videoref naar kijkt. Dat heeft de Wereldvoetbalbond (FIFA) beslist op een congres in Firenze.

Bovendien zullen de fans worden geïnformeerd wanneer er een bepaalde beslissing van de scheidsrechter door de videoref onder de loep wordt genomen. Er komt ook een toelichting als er een beslissing wordt herzien. De maatregelen worden ingevoerd om te voorkomen dat de toeschouwers de draad volkomen kwijtraken door toedoen van het systeem met de videoref.

"Natuurlijk beseffen wij dat communicatie in en buiten een voetbalstadion belangrijk is", zegt een FIFA-woordvoerder. "Daarom zullen we beelden en herhalingen op de reuzenschermen tonen. Zo blijven de supporters op de hoogte van wat er met het videobewijs wordt gedaan."

Meer over Firenze

Wereldvoetbalbond

Rusland

FIFA

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement