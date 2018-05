Toby Alderweireld begint WK-avontuur met vreugdevol nieuws Redactie

23 mei 2018

19u03 521 WK voetbal Beter kan je een WK-voorbereiding niet starten. Aan het einde van de eerste trainingsdag bij de Rode Duivels had Toby Alderweireld nog heuglijk nieuws te melden. De 29-jarige verdediger van Tottenham en zijn vrouw Shani Van Mieghem verwelkomen dit jaar nog hun eerste kindje.

Na een desastreus begin van 2018 op clubniveau, is dit familiaal geluk een serieuze opsteker voor Alderweireld. Onze landgenoot verspreidde het nieuws zelf op een zeer originele manier via Twitter. "Twee wordt drie ..." schreef Alderweireld bij een foto van een paar roze kinderschoentjes, waarmee de Rode Duivel aangaf dat zijn wederhelft zwanger is van een meisje.

2 are becoming 3... ♀💖 pic.twitter.com/X13c7MRVPe Alderweireld Toby(@ AlderweireldTob) link