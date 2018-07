Thomas Meunier: "We hadden gewoon wereldkampioen moeten worden" Redactie

12 juli 2018

19u16

Bron: Belga 0 WK voetbal "We hadden de kans om hier wereldkampioen te worden, het is niet gelukt. De ontgoocheling is groot, maar we moeten nu aan iets anders denken, in de eerste plaats aan de match van zaterdag tegen Engeland", verklaarde Thomas Meunier vandaag op het persmoment van de Rode Duivels. "We willen absoluut die derde plaats pakken en België trots maken."

"Ons WK is nu al een succes, zelfs als we zaterdag verliezen. Zo'n mooi toernooi met twee nederlagen afsluiten, zou toch jammer zijn. We zijn ook gewoon beter dan Engeland. We hadden hier gewoon wereldkampioen moeten worden. Een derde plaats is nu wel het minimum."

Voor Meunier was de 3-2-zege tegen Japan het hoogtepunt van het WK. "We werken al jaren met dezelfde jongens samen en tegen Japan viel het allemaal in zijn plooi, werd het harde werk van jaren beloond. We speelden goed en toonden ons mentaal weerbaar. We hebben ons talent getoond, niet op papier, maar op het terrein."

Bij de halve finale tegen Frankrijk (0-1) moest Meunier wegens een schorsing vanuit de tribunes toekijken. "Dat was frustrerend, maar het was niet anders. Ik had er graag alles aan gedaan om die wedstrijd te helpen winnen, maar het was niet mogelijk. Voor iedereen kwam de nederlaag hard aan. We hadden kansen, maar waren te weinig efficiënt. Zij scoorden wel en dan werd het lastig. Frankrijk heeft een erg stevig team en speelde de partij intelligent uit."

Met de Rode Duivels van 1986, die in Mexico vierde werden op het WK, wil Meunier geen vergelijking trekken. "Dat was een ander tijdperk, zij hebben hun geschiedenis, wij gaan nu de onze schrijven."

Youri Tielemans: "We willen echt die derde plaats"

"Met die derde plaats willen we dit toernooi tot een goed einde brengen", wist Youri Tielemans te vertellen. "We willen absoluut eindigen met een zege: voor de eer, voor onszelf, voor België. Er wordt nu al over gepraat in de groep, we willen echt die derde plaats. Dat is de laatste doelstelling. We willen deze reis mooi beëindigen, vertrekken met een goed gevoel. En daarna op naar de volgende uitdagingen", aldus Tielemans.

De teleurstelling in de groep na het missen van de finale was enorm. "We wilden echt die finale. Op uitzondering van die nederlaag hebben we geen reden om teleurgesteld te zijn. We hadden een doelpunt nodig om ons te bevrijden in die wedstrijd, maar dat doelpunt is dus niet gevallen."

Op dat moment hadden de Belgen hun referentiematch tegen Brazilië al gespeeld. Het was de eerste keer dat deze generatie een tegenstander van dat niveau kon kloppen. Enkele dagen voordien was er de mirakelzege tegen Japan, toen de Belgen vanuit een verloren positie terugknokten. "Die kwalificatie tegen Brazilië was het mooiste moment, na een moeilijke wedstrijd tegen zo'n grote ploeg. Japan was ook wel mooi, want toen was de mentaliteit in de groep uitstekend. Het is overigens dankzij die mentaliteit dat we zover geraakt zijn op dit WK. Er stond echt een groep op het veld en dat was het belangrijkste op dit WK. Die twee wedstrijden waren toch wel speciaal."

Voorlopig blijft het nog afwachten of Roberto Martínez wijzigingen zal aanbrengen in zijn ploeg voor zaterdag. Als dat wel zo is, maakt Tielemans zeker kans om te spelen. "De coach heeft er nog niets over gezegd, maar ik ben alleszins klaar om te spelen. Al zou ik niet ontgoocheld zijn als ik niet zou starten. De coach wil absoluut winnen en dus zal de sterkst mogelijke ploeg op het veld staan", eindigde Tielemans.