Thierry Henry kijkt straks met de Rode Duivels zijn vaderland in de ogen: "Als Frankrijk wint, zal hij ook wel blij zijn" MDB

07 juli 2018

14u44

Bron: Belga 0 WK voetbal Geboren en getogen in Frankrijk, maar Thierry Henry zit dinsdag wel in het vijandige kamp tegenover zijn vaderland. De T3 van de Rode Duivels gaat straks in de halve finale de strijd aan met 'Les Bleus'. "Als we winnen, zal hij ook wel blij zijn", vertelde de Franse international Lucas Hernandez.

Thierry Henry heeft zijn rol als angstgegner voor de Brazilianen gisteren weer vervuld. Voor de vierde keer stond de voormalige spits tegenover de 'Goddelijke Kanaries' en hij verloor geen enkele keer. Dinsdag wordt het een heel ander verhaal. Dan kijkt hij Didier Deschamps in de ogen. De man die samen met Henry Frankrijk in 1998 de wereldtitel schonk. "Als we winnen, zal hij ook wel blij zijn, want uiteindelijk is hij toch een Fransman", vertelde Lucas Hernandez.

"Alle Fransen kennen hem. We weten heel goed dat hij een heel grote speler was. Een icoon in het voetbal. Nu is hij assistent-trainer van België. Ik hoop dat hij ons niet klopt in de halve finale." Gisteren bood Thierry Henry nog een troostende schouder aan voor de treurende Neymar.

"Dat de beste mag winnen, maar we zullen ons volledig geven om de finale te halen", verklaarde Lucas Hernandez ook nog. "België heeft echt een hele goede selectie, met veel individuele klasse van spelers als Eden Hazard en Romelu Lukaku", vertelde de 22-jarige verdediger van Atlético Madrid. "Zij schakelen heel snel om. We zullen dus heel geconcentreerd moeten zijn, maar we kennen ook onze sterke punten. Ik zie in deze halve finale geen echte favoriet, de kansen zijn volgens mij fiftyfifty."