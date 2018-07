Thibaut in een schiettent: de vele Braziliaanse kansen op een rij, videoref en briljante Courtois redden meubelen NVK

07 juli 2018

11u28

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Op basis van de kansen had Brazilië 84 procent kans om te winnen, zo becijferde de statistiekensite '11 Tegen 11'. Maar de Rode Duivels kropen door het oog van de naald. Met dank aan de VAR en vooral: Thibaut Courtois.

7' Thiago Silva op de paal

Na een hoekschop verlengt Miranda de bal. Thiago Silva beseft maar half met welk lichaamsdeel hij het leer raakt. Courtois is geklopt, maar de paal brengt redding.

18' Courtois klemt

Coutinho knalt van ver, staalhard, maar Courtois staat pal.

26' Vlam van Marcelo

Het antwoord op de Duivelse voorsprong komt via Marcelo. Courtois pareert.

34' Kopbal Jesus

Na de 2-0 lijkt België de zaken onder controle te hebben. Tot er een voorzet vanop links komt en Kompany te gretig springt en onder de bal doorgaat. Jesus mist een wenkende kopkans.

37' Bijna owngoal Meunier

Na Braziliaanse druk wijkt de bal af op Meunier. Courtois moet in corner duwen. Even later is de Belgische keeper weer bij de pinken.

50' Teen van Firmino

Messcherpe voorzet van Marcelo, waarop invaller Firmino net zijn teen tegen de bal kan zetten. Net niet stevig genoeg om de bal voorbij Courtois te deviëren.

55' Jesus tegen Courtois

Jesus snijdt door de defensie, maar ziet alweer de beresterke Courtois opdoemen.

58' VAR grijpt niet in

Meer dan een minuut lang houdt België collectief de adem in. Na een bruggetje van Jesus legt Kompany zijn ploegmaat van Man City neer in de 16. Alleen: op het moment van het contact was de bal al over de achterlijn. Geen clear error, oordeelt de VAR.

62' Wéér Courtois

De ingevallen Costa snelt Vertonghen voorbij en brengt voor. Wie anders dan Courtois steekt er een hand tussen.

78' Firmino over

Net na de 2-1 en ondanks randje buitenspel van Neymar mag Firmino van dichtbij aanleggen. Over.

80' Augusto net naast

Kompany geeft de bal weg, Augusto kan alleen op Courtois af. Maar hij besluit centimeters naast.

84' Coutinho mist zijn schot

Na nieuw Belgisch balverlies gaat Neymar diep. Hij kapt Meunier uit, legt terug op Coutinho. Die mist zijn schot.

90' VAR grijpt niet in (bis)

Neymar duikt de zestienmeter in en gaat na contact met Meunier tegen de grond. Geen clear error, besluit de VAR opnieuw.

94' Mirakelsave Courtois

Vlak voor tijd mag Neymar aanleggen. Hij krult naar de winkelhaak. Courtois zweeft hem uit doel. Over die fenomenale parade leest u HIER meer!