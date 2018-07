Thibaut Courtois slaat mea culpa richting 'Les Bleus': "Sorry, de Fransen hebben me een beetje vermoord" MDB

15 juli 2018

10u10

Bron: beIN Sports 0 WK voetbal "Antivoetbal." Zo bestempelde Thibaut Courtois het spel van de Franse in de halve finale meteen na de partij. Zijn uitlatingen na de verloren partij deden als een lopend vuurtje de ronde. Gisteren excuseerde Courtois zich tegenover de Fransen.

"Misschien heb ik een beetje te fel gereageerd", vertelde het Belgische sluitstuk aan beIN Sports na de 2-0-zege tegen Engeland. "Maar goed, wat wil je ook... Ik heb de reacties gezien, de Fransen hebben me een beetje vermoord (lacht). Maar goed, je moet begrijpen dat die uitspraken in het heetst van de strijd werden gezegd. Twee minuten na de uitschakeling in de halve finale waarin je voelde dat je niet slechter was dan Frankrijk."

Antoine Griezmann lachte de kritiek weg en vroeg zich af of Courtois bij zijn club het spel van Barcelona brengt. "Ik weet goed genoeg dat we bij Chelsea niet spelen zoals Barcelona. Hoe een team zijn strategie formuleert, is een onderdeel van het voetbal. Dat werd niet goed begrepen, maar ik wilde zeggen dat Frankrijk er alles aan had gedaan om te voorkomen dat wij ons spel konden spelen. Misschien was het woord 'antivoetbal' niet correct, maar zoals Griezmann al zei, doet de manier waarop je wint er niet toe. Hij heeft gelijk. Het is een misverstand en ik heb misschien een beetje te fors gereageerd, sorry."

De uitspraken van Courtois na Frankrijk - België:

“Ze spelen gewoon antivoetbal”, was Courtois kritisch voor ‘Les Bleus’. “Hun spits stond altijd dertig meter van de goal, dat heb ik met Chelsea zelfs nooit meegemaakt. Dan had ik toch liever tegen Brazilië verloren - een ploeg die durft te voetballen en misschien wel beter is dan ons. Frankrijk is dat niet en daarom smaakt deze nederlaag heel erg zuur. Ze hebben gewoon veel kracht en hebben op die manier één keer het verschil gemaakt.”

De reactie van Antoine Griezmann op de persconferentie:

"Courtois heeft bij Atletico Madrid gespeeld en werd kampioen van Spanje. Nu zit hij bij Chelsea en denkt hij misschien dat ze daar het spel van Barcelona brengen? Neen, het kan mij niet schelen op welke manier we winnen. Ik wil die ster en als ik die heb, maakt het mij geen barst uit welk spel we hebben getoond."