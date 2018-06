Thibaut Courtois over de oefenmatch tegen Egypte: "Jammer dat Salah er niet bij is, maar het blijft een goede ploeg" AB

05 juni 2018

16u15 0 WK voetbal De doelman van de Rode Duivels, Thibaut Courtois, blikte tijdens de dagelijkse persbabbel vooruit naar de oefeninterland tegen Egypte. En ook de onzekerheid rond Kompany en Vermaelen kwam aan bod. " Het is goed om morgen met een andere verdediging te spelen."

Het is de eerste persconferentie sinds de bekendmaking van de definitieve WK-selectie van de Rode Duivels, en doelman Thibaut Courtois (26) is tevreden dat de 23 namen voor Rusland vast staan. "Het goed is dat we nu met de definitieve groep van 23 zijn. We blijven matchen spelen als voorbereiding en onze fouten willen we wegwerken. We willen progressie blijven maken", aldus Courtois.

Sterspeler Mohamed Salah zal morgen niet in actie komen tijdens de oefeninterland tegen de Rode Duivels. "Het is jammer dat Salah niet speelt, maar Egypte blijft een goede ploeg. Het wordt een goede test. Wat beter moet? We moeten meer kansen creëren. Maar ik denk dat het defensief goed stond tegen Portugal. We hielden alles goed gesloten en we hebben de nul gehouden."

Kompany en Vermaelen

In de verdediging staan er heel wat vraagtekens bij spelers als Vincent Kompany en Thomas Vermaelen. "Kompany is een unieke speler en een leider, maar we hebben nog goede verdedigers. We hebben al matchen zonder Kompany en Vermaelen gespeeld. De jongens die morgen op het veld staan, zullen ook op het WK actief zijn. Het is goed om morgen met een andere verdediging te spelen."

Volgens Courtois zetten de Rode Duivels op tactisch gebied stappen vooruit. "We hebben veel op tactiek getraind. We doen ook videoanalyses. Da’s belangrijk want we komen van verschillende clubs. We moeten iedereen op één lijn krijgen."

Er was heel wat te doen rond de keuzes van bondscoach Roberto Martínez, vaak in negatieve zin. "Maar de spelers blijven geconcentreerd. We moeten de goede sfeer behouden en van al die negativiteit moeten we ons niets aantrekken."

