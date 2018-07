Tevreden Martínez: "De jongens wilden elke Belgische fan trots maken" MDB

Bron: VRT 7 WK voetbal Roberto Martínez kon niet anders dan tevreden zijn nadat de Rode Duivels de derde plek pakten op het WK in Rusland. "Deze spelers verdienen dat", vertelde de bondscoach in het flashinterview.

Als verjaardagdsgeschenk kan het zeker tellen. Roberto Martínez had gisteren nog maar net 45 kaarsjes uitgeblazen en zag vandaag zijn troepen met 2-0 winnen van Engeland. "Deze spelers verdienen dit", klonk het bij de Spanjaard. "Er is veel gepraat over deze groep spelers. Ik denk dat we op dit WK gezien hebben dat deze spelers niet wilden rekenen op talent. Talent brengt je ergens. Deze spelers wilden als team alles doen om resultaten te behalen."

Martínez wilde ook de talrijke Belgische fans in Rusland en op het thuisfront in de hulde betrekken. "Ze wilden het land trots maken en elke Belgian Red Devils-fan extreem trots maken. Hun erfenis zou nog vele jaren moeten blijven."