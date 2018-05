Teodorczyk van de partij in Poolse voorselectie voor WK TLB

11 mei 2018

12u59 0 WK voetbal Lukasz Teodorczyk mag blijven dromen van het WK. De spits van Anderlecht maakt deel uit van de 35-koppige voorselectie die Pools bondscoach Adam Nawalka vandaag bekendmaakte.

Naast de spits van Anderlecht zitten er nog enkele ronkende namen in de voorselectie. Doelman Wojciech Szczęsny, verdediger Kamil Glik (AS Monaco), middenvelders Grzegorz Krychowiak (West Brom) en Piotr Zielinski (Napoli) en spitsen Robert Lewandowski (Bayern München) en Arkadiusz Milik (Napoli).

Het WK in Rusland begint op 14 juni en eindigt op 15 juli. Polen is onderverdeeld in een groep met Senegal, Colombia en Japan. Op 19 juni trappen de Polen hun WK op gang tegen Senegal.

Makuszewski oraz Bednarek,Kędziora,Kamiński,Linetty i Kownacki czyli obecny piłkarz i wychowankowie Lecha Poznań👌💪

Do tego byli zawodnicy których Lech wypuścił w Świat czyli Lewandowski i Teodorczyk.

Ładnie :) pic.twitter.com/3IK5UDlwc7 Kuba(@ KubaRatajczak21) link

