Team England voor onze camera in St. Petersburg: "Ook tegen België vol voor de zege"

Mathieu Goedefroy

25 juni 2018

12u34 0

De voet van het gaspedaal halen in de wedstrijd tegen België, om zo als tweede van de groep een makkelijkere weg richting finale te krijgen? Onbespreekbaar, vinden ze bij Team England. De jongens van Gareth Southgate werkten vanmorgen in Sint-Petersburg een eerste training af richting de Rode Duivels. Bij de Britse pers aan de zijlijn klonk het eensgezind: "We moeten de positieve vibe vasthouden."