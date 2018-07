Te weinig tickets voor wedstrijd: extra supportersvlucht gaat niet door Brecht Herman

08 juli 2018

15u20

Bron: eigen berichtgeving 0 WK voetbal Een extra supportersvlucht van TUI fly voor de halve finale van het WK voetbal kan niet doorgaan wegens een gebrek aan tickets voor de wedstrijd.

Het Antwerpse luchtvaartbedrijf The Aviation Factory wilde - naast de twee fanvluchten van Brussels Airlines zelf ook een extra lading Rode Duivelsfans naar Sint-Petersburg brengen. Ze klopten aan bij touroperator TUI, die nog een Boeing 737-800 konden vrijmaken. Zaterdagochtend ging de verkoop van start. Een dag later waren alle 189 zitjes de deur uit. De retourvlucht, ticket voor de match niet inbegrepen, kost 999 euro.

"Omdat die vlucht zo snel uitverkocht was, wilden we graag nog een extra vlucht inleggen", zegt Michiel Van Meirhaeghe van The Aviation Factory. Opnieuw kon TUI nog een toestel aanbieden, maar een uur later kreeg de touroperator van de Antwerpse firma te horen dat het dan toch niet nodig was. "We beseften dat er nog te weinig tickets beschikbaar waren voor de match. Het heeft dan ook geen zin om mensen naar daar te brengen als ze toch niet meer in het stadion geraken. Daarom hebben we zelf besloten om tòch geen tweede vlucht in te leggen. Geen probleem, want die was nog niet in verkoop gegaan." De eerste vlucht vindt wel gewoon plaats. Eerdere berichten dat de FIFA de extra vlucht zou verhinderen of verbieden, kloppen niet.

Brussels Airlines had aanvankelijk één fanvlucht gepland. Zaterdagmiddag kwam daar een tweede bij, maar die was ook meteen uitverkocht. Daardoor zullen alles samen 608 fans met een fanvlucht van Brussels Airlines de verplaatsing naar Rusland kunnen maken. Bij The Aviation Factory gaat het om 189 fans. Hoeveel fans er via alternatieve wegen naar Sint-Petersburg afzakken, is niet meteen duidelijk.