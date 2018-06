Supporteren voor 'Nederokko' en Australië: afwezig Oranje op zoek naar zin in het WK Stijn Joris

11 juni 2018

08u27 0 WK voetbal Terwijl heel België intussen reikhalzend uitkijkt en nagelbijtend aftelt, blaft er in Nederland geen hond naar het WK. De voetballiefhebber is uiteraard geïnteresseerd in wat Messi, Neymar en Ronaldo straks vermogen, maar verder dan wat zappen gaat die beleving amper. Onze noorderburen zoeken hun heil dan maar bij Marokko en Australië.

België, Duitsland en ook Engeland én Denemarken. Omsingeld door WK-gangers. Als een verstoteling moeten de Nederlanders van 14 juni tot 15 juli voor de buis kruipen. Roepen, juichen of luidop vloeken hoeven ze niet te doen. De verliezende finalist van acht jaar geleden en de bronzen medaille van Brazilië ontbreekt. Voor de tweede keer in de laatste tien edities is Oranje er niet bij op het grootste, vierjaarlijkse voetbalfeest.

