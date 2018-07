Superfan Ludo is de enige die de Duivels in 2009 zag verliezen in Armenië Mathieu Goedefroy

02 juli 2018

12u06 0

De straten van Rostov lopen vanmiddag stilaan vol met Belgische voetbalsupporters. Ook daarbij: superfan Ludo Rollenberg. Hij is er al veertig jaar bij en was in 2009 zelfs de enige supporter die de Rode Duivels in Armenië met 2-1 zag verliezen. "Maar het is leuk dat ik nu niet meer alleen in het uitvak moet zitten", lacht hij.