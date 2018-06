Suarez helpt tam Uruguay een handje na enorme blunder van Saoedische doelman GVS en MDB

20 juni 2018

18u50 2 Uruguay URU URU 1 einde 0 SAU SAU Saudi-Arabië WK voetbal Met uitzondering van Luis Suarez bleef iedereen in Rostov aan de Don op zijn honger zitten (1-0). Was het de warme temperatuur die de Uruguayanen parten speelde? Wie zal het zeggen. Wat we wel weten is dat Uruguay na de treffer van Suarez, net als Rusland in Groep A, geplaatst is en Saoedi-Arabië samen met Egypte straks al naar huis moet.

Na de 5-0-pandoering tegen Rusland moest doelman Al-Mayouf zijn plek onder de lat afstaan. Zijn kans grijpen deed diens vervanger Mohammed Al-Owais echter niet. Integendeel zelfs. Het sluitstuk van de Saoedi’s ging op een hoekschop als een miniem onder de bal door. Luis Suarez nam het geschenk in dank aan. Na zijn resem gemiste kansen tegen Marokko mocht de spits dan toch vieren. Nummer 52 al in zijn 100ste interland en Suarez is zo de eerste Uruguayaan die op drie WK’s weet te scoren.

Daarna volgde Het Grote Niets bij een temperatuur van 33 graden Celsius. Ook al kreeg Cavani in het slot nog een uitstekende kans. Suarez loodste zijn land op die manier naar de 1/8ste finales. Opnieuw zonder overschot, want Uruguay behaalde zeven van de laatste acht WK-zeges met slechts één doelpunt verschil. In 2018 slikte ‘La Celeste’ wel nog geen enkel tegendoelpunt.

Tactische analyse

Uruguay liet het initiatief aan Saoedi-Arabië, waarna de Zuid-Amerikanen probeerden tegen te prikken. Eenmaal in balbezit trachtte ‘La Celeste’ de hoog opkomende backs – Varela en Caceres – aan te spelen. Doordat de middenvelders naar binnen knepen, ontstond er ruimte waar de flankverdedigers van moesten profiteren. Als de ene back ging, moest de andere wel blijven om de defensieve stabiliteit te behouden. In de eerste helft lukte dat nog, maar na de rust kwam dat er te weinig uit.

Man van de match: Luis Suarez

Zijn ploeggenoten hadden deze vooravond meer zin in een wandeling op deze 20ste juni. Luis Suarez was wel gretig en stond ook op de juiste plaats om zijn jubileum-wedstrijd (het was zijn 100ste interland) op te leuken met een treffer. De spits van Barcelona is nog steeds de beste schutter in de geschiedenis van Uruguay. Hij heeft tien doelpunten meer achter zijn naam staan dan Edinson Cavani. Nu mikt Suarez, die even veel WK-treffers heeft als Diego Forlan, op Oscar Miguez. Die heeft namelijk acht rozen gemaakt op een wereldbeker.

