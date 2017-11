Stug Ierland houdt Denemarken op brilscore in Kopenhagen, return belooft spanning Manu Henry

Christian Eriksen en Denemarken kwamen niet tot scoren tegen de Ieren WK voetbal Een eerste WK sinds 2002 wenkt voor Ierland. The Boys in Green, zoals steeds strijdend voor elke morzel grond, behaalden vanavond een scoreloos gelijkspel in Kopenhagen tegen Denemarken (0-0). De return in Dublin komende dinsdag belooft erom te spannen.

Aan sfeer geen gebrek in het Telia Parken, de thuisbasis van Deens topclub FC Kopenhagen. De bijna 40.000 fans zagen het thuisland ook het best voor de dag komen voor de pauze. De Denen toonden de meeste aanvallende intenties, met steunpilaar Eriksen als draaischijf op het middenveld. Het was hij die Denemarken op sleeptouw nam. Een stug Ierland bleef evenwel overeind voor de pauze, al kwamen de manschappen van Martin O’Neill met de schrik vrij toen Sisto een dot van een kans rakelings naast schoot. Het eerste echt gevaar van de bezoekers kwam er pas twee minuten voor de rust. De inzet van Christie werd gepareerd door doelman Schmeichel.

Ieren plooien zich dubbel

Zelfde spelbeeld in deel twee. De Denen met het initiatief, de Ieren als een goed georganiseerd geheel met veel volk achter de bal. Iers-bondscoach Martin O'Neill zag hoe zijn manschappen hun verdedigende taken meer dan degelijk uitvoerden. Denemarken had het knap lastig om openingen te creëren. Ook de inbreng van 'Lord' Bendtner kon daar niets aan veranderen. In een ultiem slotoffensief hielden de Ieren, met de nodige portie geluk, stand in Kopenhagen. Dinsdag moet in Dublin uitsluitsel volgen wie er naar het WK in Rusland mag.

