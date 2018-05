Streep door de rekening voor Moses Simon: Nigeriaan van AA Gent mist mogelijk het WK DMM

28 mei 2018

10u42

Bron: Belga 0 WK voetbal Moses Simon (AA Gent) zal er naar alle waarschijnlijkheid niet bij zijn op het WK voetbal in Rusland (14 juni-15 juli). Simon liep vorige week donderdag op training een dijblessure op en is minstens drie tot vier weken out.

De 22-jarige Simon, die belangrijk was in de WK-kwalificatie en een zekerheid leek in de Nigeriaanse selectie, onderging vrijdag een scan in Port Harcourt en die bevestigde een zwaar verdict. "Moses heeft een blessure opgelopen en de medische staf verwacht dat hij drie tot vier weken out zal zijn", aldus bondscoach Rohr.

"Hij zal dus wellicht niet deelnemen aan het WK. Iedereen is aangeslagen door de blessure van Moses. Hopelijk vallen er niet nog meer spelers uit. Moses blijft in de toekomst deel uitmaken van mijn plannen." Simon zelf liet aan onze redactie weten dat er nog een waterkansje blijft op het WK. Morgen wordt een definitieve beslissing genomen.

Nigeria speelt later maandag (18u00) een oefenwedstrijd tegen Congo, zaterdag volgt op Wembley een duel met Engeland. In Rusland werden de Super Eagles ingedeeld in groep D. Ze ontmoeten daarin Kroatië (16 juni), IJsland (22 juni) en Argentinië (26 juni). Uche Agbo (Standard) en Elderson Echiejile (Cercle Brugge) maken wel nog deel uit van de voorselectie van Nigeria. Volgende week maandag moet bondscoach Gernot Rohr zijn definitieve kern van 23 spelers bekendmaken.