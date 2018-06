Straks na basisplaats te duur of zelfs onhoudbaar? Boyata in een zetel, Celtic met schrik Pieter-Jan Calcoen in Rusland

18 juni 2018

11u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK voetbal Tussen trots en de poepers. Nu Dedryck Boyata (27) een WK-basisplek krijgt, heeft Celtic schrik: wordt hij straks te duur? Of erger: onhoudbaar?

Russen en een perfecte timing: 't is een goeie 'match'. Elke dag staan de persbussen stipt op tijd klaar. Onderhandelen met de snorren achter het stuur - "Vertrek maar al" - is nutteloos: het schema is heilig.

Onlangs kreeg zélfs de reisleider de chauffeur niet op andere gedachten: "I am the boss." Niet voor de Rus - die las rustig voort.

Celtic had een minstens even strikte planning in gedachten met Dedryck Boyata: de gesprekken moesten afgerond vóór het WK. No matter what.

Laatste contractjaar

Het zit zo: Boyata gaat zijn laatste contractjaar in bij de Schotten. In het hedendaagse voetbal staat dat gelijk aan: verlengen of vertrekken (aan een heel lage prijs). Omdat Boyata bij Celtic uitgegroeid is tot een sterkhouder - men begrijpt er niet waarom België aan hem twijfelt - deed de club de verdediger in maart al een meerjarig voorstel. De vlucht vooruit.

Hoe graag Boyata ook in Glasgow speelt, happen deed hij nog niet. De verklaring is simpel: de speler wist dat zijn waarde zou stijgen als hij de definitieve WK-selectie van Roberto Martínez haalde - dan kun je wat meer vragen.

Bij ons speelt hij ook met drie achterin. Het is een systeem dat Dedryck tot in de details beheerst Celtic-coach Brendan Rodgers

Nu zéker, gezien zijn lonkende basisplaats tegen Panama. Vandaar dat Celtic met gemengde gevoelens naar Boyata kijkt. "Enerzijds is er trots", omschrijft clublegende John Hartson. "Maar anderzijds kan het de directie ook veel kosten. Misschien eist hij plots het dubbele. Of wil hij een stap hogerop."

U begrijpt: Boyata zit in een zetel. Ontgoochelt hij in Rusland, dan kan hij makkelijk bijtekenen in Celtic, waar hij zeker is van zijn plek. In het andere geval wacht een dikke bankrekening of een aantrekkelijke transfer.

Maar eerst: het Belgische volk tonen dat hij geen kamikazepiloot is.

Een opsteker voor vanavond is alvast dat Boyata in de Champions League Anderlecht-spits Lukasz Teodorczyk uit de wedstrijd hield. En Panama-aanvaller Blas Perez, in het dagelijkse leven actief in... Guatemala, zou, zo wil de overlevering, een gelijkaardig niveau halen - voetbal is daarbij héél ver weg.

Dat kan niet over Boyata gezegd - hij staat bekend om zijn degelijke inspeelpass, snelheid en duelkracht. Voorts positief is dat hij het gewend is om met drie achterin te spelen. "Dat doet hij bij ons namelijk ook", aldus Celtic-T1 Brendan Rodgers. "Het is een systeem dat Dedryck tot in de details beheerst."

Onrust

Boyata's zwakke punt is zijn gebrek aan coaching - het is een stille jongen, ook op het veld - en zijn onrust. Als er een bal in de zestien komt, flipt hij. 't Is dat Panama en Perez gelukkig niet veel in ons strafschopgebied zullen zijn... De penningmeester van Celtic wil het anders zien.