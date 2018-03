Steven Defour: "Geef mezelf vijf procent kans om WK te halen. Màximum vijf procent" LPB

23 maart 2018

18u26

Bron: Eleven Sports 7

Steven Defour heeft de hoop nog niet opgegeven om het WK in Rusland te halen. De middenvelder staat sinds begin februari aan de kant na een operatie aan een kraakbeenletsel in de knie. Een maandenlange revalidatie was zijn trieste lot, maar toch ziet Defour nog een opening richting WK.

"Als ik heel optimistisch ben, geef ik mezelf vijf procent kans om het WK te halen. Màximum vijf procent, ", zegt hij in een interview met Eleven Sports. "Het is wat het is. Ik kan het niet veranderen. Ik wil zo lang mogelijk voetballen, dus ga ik geen onnodige risico's nemen."

Er straks bij of niet, Defour ziet de Rode Duivels in Rusland in elk geval ver geraken. "Ik denk dat we zeker de halve finale halen", luidt het optimistisch.

