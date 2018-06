Sterling reageert na hetze over tattoo - Iniesta sluit niet uit dat hij international blijft na WK - Polen ziet verdedigende sterkhouder uitvallen TLB

05 juni 2018

21u24

Bron: Belga

Polen zonder verdediger Glik in Polen

Ook Polen heeft verdedigende zorgen in aanloop naar het WK. Kamil Glik (30), een centrale verdediger van Monaco, moet immers forfait geven voor de wereldbeker in Rusland. Glik blesseerde zich volgens de Poolse bondsvoorzitter maandag aan zijn rechterschouder tijdens een training met de nationale ploeg. Hij moet volgens de bondsvoorzitter een kruis maken over zijn WK-deelname.

Glik werd inmiddels onderzocht in een ziekenhuis in Nice en volgens de Poolse bondsdokter was de diagnose niet goed. "Ik denk dat een operatie onafwendbaar is en daardoor zal hij langer in de lappenmand liggen. Maar gaat hij niet onder het mes, dan zal hij ook tien weken out zijn. Het WK halen zal dus niet lukken." De dokter van Gliks ploeg Monaco zal nu beslissen hoe de verdediger verder behandeld zal worden.

Iniesta sluit niet uit dat hij international blijft na WK

De Spaanse spelverdeler Andrés Iniesta (34), die na 22 jaar afscheid nam van Barcelona om bij het Japanse Vissel Kobe de herfst van zijn carrière door te brengen, heeft bevestigd dat Rusland zijn laatste WK wordt. Maar tegelijk houdt hij de deur op een kier voor een nieuwe selectie als international na de Wereldbeker.

"Dit WK kan mijn laatste verschijning als international worden", zei de aanvallende middenvelder in een interview op de website van het dagblad AS. "Maar eenmaal alles op een rijtje gezet is en het nieuwe seizoen (in Japan, nvdr.) begonnen is, zullen we bekijken hoe de omstandigheden zijn. Ik sluit niet uit dat ik zal voortdoen, zelfs als ik hoor dat het moeilijk wordt", voegde hij eraan toe. "Als ik terug aansluit mag het niet omwille van mijn palmares zijn, maar omdat ik aan de criteria voldoe."

In maart verkondigde Iniesta, die het tot voetbalheld schopte in zijn land na zijn winnende doelpunt tijdens de WK-finale van 2010 tegen Nederland, dat het WK in Rusland hoogstwaarschijnlijk zijn laatste verschijning zou worden in het Spaanse voetbaltenue. Maar huidig bondscoach Julen Lopetegui selecteerde in september vorig jaar nog de 35-jarige Villa, die zijn voetbalschoenen nu bij het Amerikaanse New York City FC verslijt. De keuze voor veteraan Villa verhoogt de kansen van Iniesta, die naar Vissel Kobe verkaste. Zijn verhuis naar de bescheiden Japanse competitie vormt mogelijk geen obstakel voor toekomstige selecties.

"Ik wil dit WK aanvatten alsof het mijn eerste zou zijn", vervolgde Iniesta. "We maakten de voorbije jaren twee grote teleurstellingen mee (op het WK 2014 en het EK 2016, nvdr.), en ik hoop dat dit toernooi ons een betere nasmaak zal geven", klonk het.

'Don Andrés' schat de kansen van Spanje in hun WK-poule met Portugal, Iran en Marokko hoog in. "Ik denk dat deze selectie tot mooie prestaties in staat is. De ploeg is in vorm en bevat een heel mooie mix van jeugdigheid en ervaring. Ik ben optimistisch."

Sterling vastberaden: "Hetze rond tattoo zal mijn voorbereiding niet beïnvloeden"

Raheem Sterling benadrukt dat de mediastorm waarin hij vorig week verzeild is geraakt zijn voorbereiding met Engeland op het WK niet zal beïnvloeden. De vleugelspeler van Manchester City was toen op training te zien met een tattoo van een vuurwapen op zijn rechterbeen. Een deel van de Britse pers vond de tattoo wansmakelijk, waarna Sterling reageerde met de verklaring dat het een eerbetoon was aan zijn doodgeschoten vader.

De vader van Sterling werd doodgeschoten toen de aanvaller twee jaar oud was. "Ik zet die hele hetze opzij", vertelde een koele Sterling aan Sky Sports op de persdag van de Engelse WK-selectie. "Het was een normale week voor mij, om eerlijk te zijn. Ik was gefocust op trainen en op de wedstrijd tegen Nigeria. Ik verscheen wat meer in de krant de laatste tijd, dat is het enige wat anders was. Ik moet me voorbereiden op een Wereldbeker, die hele hetze was het laatste van mijn zorgen."

Het Brits-Jamaicaanse goudhaantje kreeg een deel van de Britse pers over zich heen toen een tattoo van een automatisch geweer zichtbaar was op zijn rechterbeen tijdens een training voor de oefeninterland tegen Nigeria op zaterdag. "Sterling schiet zichzelf in de voet", kopte de tabloid The Sun.

Sterling moest wel toegeven dat de timing van de mediastorm eigenaardig was. "Ik heb die tattoo al bijna negen maanden. Om daar pas nu over te struikelen, vind ik wat vreemd."

Tunesische president wuift Tunesische WK-selectie uit op zijn paleis

De president van Tunesië Béji Caid Essebsi heeft de nationale WK-selectie ontvangen op zijn paleis. Het staatshoofd sprak het team nog een laatste maal bemoedigende woorden in vooraleer spelers en staf donderdag het vliegtuig nemen richting Rusland, waar ze in dezelfde poule zijn ondergebracht als de Rode Duivels.

"Het staatshoofd moedigde spelers aan om het beste van zichzelf te geven en goede resultaten neer te zetten, waardoor het hoge niveau van de Tunesische sport op de kaart wordt gezet en ze miljoenen Tunesiërs blij kunnen maken", zo meldt het Tunesische persagentschap TAP.

De Tunesiërs bereiden zich in hoofdstad Tunis voor op het WK en nemen donderdag om 14u het vliegtuig richting Krasnodar, waar ze zaterdag een laatste voorbereidingsmatch spelen tegen Spanje. Op 11 juni gaat het richting basiskamp in Moskou. Op 16 juni, twee dagen voor de eerste WK-match tegen Engeland, reist de selectie af naar Volgograd. De Adelaars van Carthago spelen in groep G tegen Engeland, België (23 juni) en Panama (28 juni).

Iran zet als eerste team voet aan Russische grond

Voor Iran kan het WK niet snel genoeg beginnen. De Perzische Leeuwen zijn als eerste team aangekomen in Rusland, waar op 14 juni het WK van start gaat.

Iran speelt zijn eerste wedstrijd op 15 juni tegen Marokko. Nadien treft het met Spanje (20/06) en Portugal (25/06) twee pittige tegenstanders.

Het is voor Iran, dat rekent op Ramin Rezaeian van KV Oostende, de vijfde deelname. Het land kon zich nooit eerder plaatsen voor de tweede ronde.

Rusland geraakt in oefenpot niet voorbij Turkije

Rusland heeft een oefeninterland ter voorbereiding op het WK niet kunnen winnen van Turkije. Het duel in Moskou eindigde op 1-1.

Aleksandr Samedov (35.) bezorgde Rusland een 1-0 ruststand. Na de pauze lukte invaller Yunus Malli (59.) voor de Turken de gelijkmaker. Bij de bezoekers bleef de Turkse Belg Sinan Bolat, die keept bij Antwerp, op de bank.

Rusland opent het toernooi in eigen land met een duel tegen Saoedi-Arabië (14/06). Nadien treft de organisator nog Egypte (19/06) en Uruguay (25/06). Turkije kon zich niet plaatsen voor de eindronde. De Turken eindigden in hun kwalificatiegroep pas op de vierde plaats achter IJsland, Kroatië en Oekraïne.