Stephane Demol twijfelt: "Ik ben niet honderd procent zeker dat dit de beste generatie ooit is"

06 maart 2018

06u00 1 WK voetbal Het aftellen kan beginnen. Over exact 100 dagen gaat het WK voetbal in Rusland van start. Is dit de laatste kans voor onze gouden generatie? In onze grote WK-enquête kon u reeds uw stem uitbrengen.

IS DIT DE LAATSTE KANS VOOR ONZE GOUDEN GENERATIE?

Stephane Demol, 38-voudig Rode Duivel, ex-assistent-bondscoach en halve finalist op het WK 1986: “In de vraagstelling zit de ‘Gouden Generatie’, maar ik ben niet honderd procent zeker dat dit de beste generatie ooit is. De generatie net voor de mijne, die de finale van het EK van 1980 haalde, was ook supersterk. Deze generatie heeft 10 tot 15 echte topspelers, maar geen 25. Als ze op zijn sterkst zijn, kunnen ze misschien de halve finale halen. Maar dat betekent dat mannen als Kompany en Vermaelen erbij zullen moeten zijn. Er staan geen andere centrale verdedigers klaar, dat is al gebleken. De centrale verdedigers worden ook wat ouder. En er zijn jongens die al spreken van afhaken, zoals Kompany en Fellaini. Het zal nu moeten gebeuren, met Kompany, Vermaelen en Vertonghen, want voor het EK 2020 staan er geen anderen klaar.”

