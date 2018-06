Stéphane Demol, 4de in Mexico ’86, daagt Rode Duivels uit: "De beste generatie ooit? Het is aan jullie, heren!" Rudy Nuyens

09 juni 2018

05u00 0 WK voetbal Stéphane Demol (52) was een van de jonge revelaties bij de Rode Duivels die in 1986 in de halve finales van het WK in Mexico sneuvelden tegen het Argentinië van Diego Maradona. «Als ze beter doen dan onze vierde plaats, wil ik persoonlijk op de Grote Markt van Brussel voor hen gaan applaudisseren.»

Stéphane Demol – voor de jongeren onder u: een verdediger met klasse en flair – heeft in 38 interlands één doelpunt gemaakt. Maar het blijft er eentje voor de geschiedenis: in de achtste finales van het WK kopte Demol de Rode Duivels in de verlengingen op weg naar een verbluffende overwinning tegen het grote Sovjetteam van de legendarische doelman ­Rinat Dasajev en ‘bomber’ Igor Belanov. Demol liet zich al ontvallen dat hij er niet van overtuigd is dat de huidige generatie Rode Duivels de beste ooit is.

«Dat heb ik gezegd, ja. En ik ben daar nog altijd van overtuigd. Om te beginnen: als je achteraan niet 100% goed staat, wordt het moeilijk. Als Kompany en Vermaelen bij ons niet meedoen, hebben we een groot verlies aan kwaliteit. En ik denk niet dat we dat kwaliteitsverlies kunnen goedmaken.»

